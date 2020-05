Lockdown in Afrika "Ich sorge mich ständig um unser Überleben, aber nicht wegen des Coronavirus"

Viele Menschen in Afrika arbeiten als Tagelöhner und in Gelegenheitsjobs. Die Krise raubt ihnen diese Möglichkeit. Straßenverkäuferinnen aus Ghana erzählen, wie der Lockdown sie an den Rand des Hungers bringt.