Interview mit Gründer des Afrochella-Festivals "Afrika ist plötzlich cool"

Es ist nicht möglich, Edward Asafu-Adjaye zu übersehen. Der Gründer des Afrochella-Festivals empfängt in seinem Studio in der ghanaischen Hauptstadt Accra. Der schmale Empfangsraum ist pink gestrichen. Auf einem Fernseher an der Wand laufen Hip-Hop-Videos.

Asafu-Adjaye steht in der Mitte und redet mit einem Kollegen. Er ist so groß und breit, dass er den gesamten Raum auszufüllen scheint. "Wir sollten rausgehen", sagt er nach der Begrüßung. Draußen im Hof stehen einige Bänke und Tische auf ausgerolltem Kunstrasen. Die Bar dahinter ist noch nicht offen.

Asafu-Adjaye setzt sich. Er trägt ein "Salt 'n' Pepa"-T-Shirt. "Das war meine Lieblingsband als Teenager", sagt er. "Und hier, sie tragen traditionelle Kufi-Hüte, wie toll ist das denn bitte?" Er zeigt auf die randlosen Kopfbedeckungen auf dem Bandfoto auf seinem Bauch. Während des gesamten Gesprächs brummt unaufhörlich sein Handy. Das Afrochella-Festival.

Steve Morris Afrochella-Festival: Im vergangenen Jahr trat unter anderem Ghanas bekannter Dance-Hall-Musiker Shatta Wale (r.) auf

Diesjähriges Motto für das Musik- und Kunstfestival, das er vom 28. Dezember 2019 bis 3. Januar 2020 in Accra organisiert, ist "Diaspora Calling". Es ist die letzte Veranstaltung des "Year of return" in Ghana. 2019 war das Jahr der Rückkehr. Eine Marketingkampagne der Tourismusbehörde. Sie hat die Diaspora mit vielen Veranstaltungen zurück ins Land gerufen - 400 Jahre nach dem Beginn der Sklaverei.

Die Aktion hat alle Erwartungen übertroffen: Anstatt der halben Million Besucher, auf die gehofft wurde, waren laut Ministerium bereits 750.000 in Ghana. Viele werden nun noch zum Jahresende erwartet und die Zahl vermutlich auf eine Million anheben.

Zur Person Anne Backhaus/ DER SPIEGEL Edward Asafu-Adjaye, geboren 1988, gehört zum fünfköpfigen Gründungsteam des Afrochella-Festivals in Accra, Ghana. Zum ersten Mal hat er die Musikveranstaltung 2017 auf die Beine gestellt. Damals kamen 5000 Besucher, in diesem Jahr werden mindestens drei Mal so viele erwartet.

SPIEGEL: Herr Asafu-Adjaye, Ihr Musikfestival ist in diesem Jahr die Abschlussveranstaltung des "Year of Return" in Ghana. Wie passen Party und Erinnerungskultur zusammen?

Edward Asafu-Adjaye: Wir wollen uns nicht mehr über die Sklaverei definieren lassen. Wir feiern also lieber das, was Afrika vor der Sklaverei war - und was es jetzt ist. Daher diese Rückkehrkampagne: Letztlich ist damit die Diaspora aufgefordert, Ghana zu besuchen, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und zu erleben, wie die Heimat im Heute ist. Zu sehen, was sie alles hier und auch im Rest von Afrika verpasst.

SPIEGEL: Die afrikanische Diaspora wurde unter anderem durch die Sklaverei auf diverse Erdteile verstreut. Müssen Sie den heutigen Nachfahren wirklich nahebringen, wie schön es in Afrika ist?

Asafu-Adjaye: Beim Festival im vergangenen Jahr gab es jedenfalls einige überraschend emotionale Momente. Viele haben uns erzählt, wie sehr es ihnen die Augen geöffnet hat und dass sie vorher keine Ahnung hatten, wie viel tatsächlich afrikanisch und damit einmalig ist. Auch wir, die hier leben, haben oft keine Ahnung.

SPIEGEL: Von was?

Asafu-Adjaye: Von unserer Geschichte, Kunst und Kultur. Wir haben deshalb immer Kunstinstallationen von verschiedenen Künstlern auf dem Festival, die einem etwas über Afrika erzählen. In diesem Jahr wird sich eine mit der Geschichte der Asante auseinandersetzen, die sind eine der großen Ethnien des Kontinents. Eine andere erklärt das Malireich, das war das größte westafrikanische der Geschichte. Viele sind aber einfach schon berührt, wenn unser Gelände und die Besucher toll aussehen.

SPIEGEL: Woran liegt das?

Asafu-Adjaye: Afrika war nie hip. Als ich ein Teenager war, wollten wir alle Amerikaner sein. So aussehen, so klingen. Und aus den USA wollte sicher keiner zu uns. Bei dem, was wir da nun veranstalten, ist Afrika aber plötzlich cool. Das zelebrieren wir. Und das tragen wir über unser Festival hinaus. Wir gehen zu Partys und tragen Kaftans und afrikanische Prints, und alle finden es toll.

Steve Morris Afrochella-Teilnehmerin

SPIEGEL: Gibt es auch Probleme, wenn Menschen vom gesamten Kontinent gemeinsam feiern?

Asafu-Adjaye: Nationalitäten sind egal. Zu uns kommt man nicht als Kenianer. Oder als jemand aus Angola, aus Südafrika - man kommt, um die gesamte afrikanische Kultur zu leben. Sobald alle da sind, sind wir eins. Eine große Familie.

SPIEGEL: Das klingt zu sehr nach Werbespot.

Asafu-Adjaye: Klar gibt es auch mal Stress oder Fremdenfeindlichkeit in Afrika. Es ist aber nicht so, wie ihr Leute denkt, dass es ist.

SPIEGEL: Haben Sie gerade "ihr Leute" gesagt?

Asafu-Adjaye: Ja, ihr Weißen. Kommt und feiert mit uns, das ist mindestens so wichtig, als wenn wir das machen. Wir wollen unsere afrikanische Kultur mit Menschen aus aller Welt teilen. Fern von den Klischees, an die sonst jeder denkt.

SPIEGEL: An welche Klischees denken Sie jetzt?

Asafu-Adjaye: Das Übliche halt. Dass wir Afrikaner alle auf Bäumen oder in Tonhütten leben, auf jeden Fall wie Tiere. Dass ganz Afrika eine Savanne ist, wo wir den ganzen Tag Bananen essen. Es ist verrückt, wie nachhaltig sich diese Bilder halten. Mit uns und unserer reichen Kultur hat das aber nichts zu tun.

Anne Backhaus/ DER SPIEGEL Festivalgründer Edward Asafu-Adjaye

SPIEGEL: Welche Künstler haben Sie eingeladen, um das zu verdeutlichen?

Asafu-Adjaye: Das Line-up verraten wir immer erst kurz vor Festival-Beginn. Es soll nicht nur um einzelne Künstler gehen. Unsere Headliner sind toll, aber wir haben auch DJs aus Kenia und Ägypten, eine Sängerin aus Angola oder einen Installationskünstler aus Südafrika.

SPIEGEL: Gibt es Probleme, die vielleicht so eher in Ghana als in einem anderen Teil der Erde auftauchen?

Asafu-Adjaye: Ich kann nicht beurteilen, wie ihr in Deutschland mit euren jungen Leuten umgeht, aber hier hält man nicht so viel von uns.

SPIEGEL: Warum nicht?

Asafu-Adjaye: Respektiert werden hier die, die alt sind. Wenn ein junger Typ wie ich ankommt und mit seinen Kumpels ein Festival plant, dann rufen also nicht gleich alle: Hurra! Eher im Gegenteil.

SPIEGEL: In den Stellenanzeigen Ihrer Firma steht, dass man unter 40 sein muss, um bei Ihnen arbeiten zu dürfen.

Asafu-Adjaye: Stimmt! 40 ist die magische Grenze. Die wird nicht überschritten. Wir wollen unsere Millennials vernetzen und junge Talente fördern, die sonst keine solche Chance bekommen würden. Alle, die wir anstellen, sind aus Afrika. Von den Künstlern bis hin zu den Technikern - 100 Prozent Afrika. Schon um zu zeigen: Yo, wir sind genauso fähig wie der Rest der Welt.

SPIEGEL: Eine Art freundlicher Mittelfinger?

Asafu-Adjaye: Um politisch korrekt zu sein: eine freundliche Hervorhebung! Hier sind wir. Die Besten. Und das können eben auch Afrikaner sein.

SPIEGEL: Sie selbst sind Anfang dreißig, was passiert, wenn Sie die 40 erreichen?

Asafu-Adjaye: In zehn Jahren will ich nur noch zugucken, wie ein jüngerer Typ meinen Job macht. Wir sind anders als die ältere Generation. Es sollte auf unserem Kontinent nicht mehr darum gehen, sich zu bereichern und sich für immer als Oberhaupt zu installieren. Deswegen wollen wir im Festivalteam, dass möglichst viele junge Leute nachrücken und sich beweisen. Bei uns könnte sich die Politik einiges abschauen.