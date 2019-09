Der Zwischenstopp von Einheiten der Air Force und der Alaska Air National Guard in einem Hotel von US-Präsident Donald Trump in Schottland hat in den Vereinigten Staaten zu Diskussionen geführt. Das Magazin "Politico" hatte darüber berichtet, dass die Truppen im März von der US-amerikanischen Militäranlage in Anchorage auf dem Weg nach Kuwait Halt in Schottland machten.

Die Übernachtung erfolgte in Trumps Turnberry Resort, das rund 80 Kilometer entfernt von Glasgow liegt. Das House Oversight Committee untersucht den Fall.

Immer wieder bieten die Hotels von Trump Stoff für Diskussionen.

So kündigte der Präsident Ende August an, dass - wenn es nach ihm geht - der nächste G7-Gipfel in den USA in einem seiner Golfclubs stattfinden werde.

Wenige Tage später sorgte Vizepräsident Mike Pence für Empörung, als er im Rahmen seines Irlandbesuchs in einem von Trumps Hotels übernachtete. Die Kosten für offizielle Reisen trägt der Staat.

Trumps Kritiker werfen ihm nun vor, sich auf Kosten der Steuerzahler zu bereichern. Denn obwohl der US-Präsident immer wieder betont, dass er das Tagesgeschäft seinen Söhne Donald Junior und Eric übergeben habe, ist er immer noch der Eigentümer zahlreicher Immobilien - auch das Hotel in Schottland gehört dazu.

Es sei nicht unüblich, dass militärische Einheiten einen Zwischenstopp in Schottland einlegen würden, teilte ein Sprecher der Air Force der Nachrichtenagentur AP mit. In diesem Fall habe es keine Räumlichkeiten gegeben, die näher am Flughafen gelegen hätten.

Übernachtung in Trumps Hotel kostete 136 Dollar

Man habe alle Richtlinien befolgt, die Reservierungen seien über ein Buchungssystem des Verteidigungsministeriums getätigt worden. Die Kosten für die Übernachtung hätten sich im Rahmen der erlaubten Hotelraten von 166 Dollar gehalten. Die Übernachtung im Trump-Resort kostete laut dem Sprecher 136 Dollar. Damit sei sie günstiger als die Übernachtung im Marriott-Hotel für 166 Dollar gewesen.

Die siebenköpfige Crew startete am 13. März 2019 mit einer C-17 von Anchorage nach Kuwait. Vor dem Stopp in Schottland landete sie auf Stützpunkten in Nevada und New Hampshire. Am 19. März kehrte die Crew nach Alaska zurück.

Die Reise der Truppe werde aktuell noch überprüft, sagte der Sprecher. Aber bislang sei nichts gefunden worden, das über die Richtlinien zu Reiserouten und -übernachtungen hinausgegangen wäre.

Seit April ermittelt nun das House Oversight Committee. Laut "Politico" steht eine Rückmeldung des Pentagons gegenüber den Abgeordneten aber bislang aus. Kritisiert wird nicht nur die Übernachtung der Crew in einem Hotel von Trump, sondern zudem die Kosten für den Ölverbrauch.

Im Juni wies die Kommission in einem Brief an das Verteidigungsministerium darauf hin, dass die Truppen seit Oktober 2017 am Prestwick Airport - dem Flughafen, der von Trumps Turnberry Resort am schnellsten zu erreichen ist - für elf Millionen Dollar Öl getankt hätten. Dabei wäre das Auffüllen der Tanks auf einem US-Militärstützpunkt wesentlich günstiger gewesen.