Mittelmeer Malta lässt Rettungsschiff "Alan Kurdi" weiter nicht anlegen

Das Rettungsschiff "Alan Kurdi" des Regensburger Vereins "Sea-Eye" wartet weiter in den Gewässern vor Malta auf eine Anlegeerlaubnis. "Wir rufen die Regierung Maltas auf, diesem unwürdigen Zustand ein Ende zu setzen", sagte "Sea-Eye"-Sprecher Gorden Isler der Deutschen Presse-Agentur.

Das Rettungsschiff hatte am 31. August 13 Menschen aus einem überladenen Holzboot geborgen, unter ihnen acht Minderjährige. Die maltesische Armee hat inzwischen fünf der Geretteten aus medizinischen Gründen von der "Alan Kurdi" geholt und an Land gebracht, darunter einen 17-Jährigen, der einen Selbstmordversuch unternommen haben soll. Zwei weitere Evakuierte litten unter schweren Angstattacken.

Aber auch den acht an Bord verbliebenen Geflüchteten geht es nach Angaben von "Sea-Eye" schlecht. Die Migranten zeigten Symptome von Stress und starker psychischer Belastung. "Einige haben schon vor Tagen aufgehört zu essen, andere leiden immer noch unter anhaltender Seekrankheit", heißt es in einem Appell an die maltesischen Behörden. "Wir bitten Sie dringend, acht Personen von Bord zu nehmen, um die notwendige medizinische und psychologische Behandlung zu gewährleisten."

Italien und Malta haben in den letzten Monaten wiederholtRettungsschiffen die Einfahrt in ihre Häfen verweigert. Erst vergangene Woche hatte das Schiff "Eleonore" nach einwöchiger Blockade auf dem Mittelmeer in Sizilien angelegt. Die Lage an Bord galt tagelang als heikel. Das als private Motorjacht registrierte Boot war für die vielen Geretteten an Bord viel zu klein. In der Nacht zum Montag kam ein Gewittersturm hinzu. Der deutsche Kapitän Claus-Peter Reisch rief daraufhin den Notstand aus und steuerte trotz Verbots der italienischen Regierung nach Sizilien.