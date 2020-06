Kongressvorwahlen in New York Demokratin Ocasio-Cortez zieht an allen vorbei

Die progressive US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez hat die Vorwahlen in ihrem Wahlbezirk in New York City mit rund 70 Prozent der Stimmen gewonnen. Für die Kongresswahlen im November gilt sie als Favoritin.