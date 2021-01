Acht Milliarden - Der Auslands-Podcast Der Kampf um Russland hat gerade erst begonnen

Alexej Nawalny fordert Wladimir Putin heraus, auf den Straßen und im Netz. Was kann und was will der Aktivist erreichen – für seine Bewegung, die Bevölkerung und Russlands Ansehen in der Welt?

Ein Podcast von Olaf Heuser