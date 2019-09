Bouteflika-Nachfolge Algerien holt verschobene Präsidentenwahl im Dezember nach

Eine für Juli angesetzte Wahl wurde verschoben, jetzt gibt es einen neuen Termin: Algerien soll am 12. Dezember einen Nachfolger für den langjährigen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika wählen. Das teilte Übergangspräsident Abdelkader Bensalah am Sonntagabend in einer Fernsehansprache mit.

20 Jahre regierte Bouteflika Algerien. Anhaltende Massenproteste mit Hunderttausenden Menschen auf den Straßen ließen seinen Rückhalt auch innerhalb des mächtigen algerischen Militärs schwinden. Im April trat Bouteflika schließlich zurück, die Proteste gegen die Führung des Landes halten jedoch seitdem an. Vor allem freitags kommt es in der Hauptstadt Algier und weiteren Städten regelmäßig zu Demonstrationen. Nach Berichten lokaler Medien wurden bei den Demonstrationen am vergangenen Freitag 22 Demonstranten verhaftet.

Analyse der Situation in Algerien Demonstranten gegen die Armee Algerischer Abnutzungskampf

Die zunächst für Juli angesetzte Neuwahl des Staatsoberhaupts war auf unbestimmte Zeit verschoben worden, weil der Verfassungsrat die beiden einzigen Kandidaten nicht akzeptiert hatte. Dies hatte unter Oppositionsparteien und Demonstranten Befürchtungen laut werden lassen, dass das Militär die Lage ausnutzen könnte.