Demonstranten gegen die Armee Algerischer Abnutzungskampf

Am Freitag haben sich zum 24. Mal in Folge Zehntausende Menschen in Algeriens Hauptstadt Algier versammelt. Wie in jeder Woche verwandelten sie das Stadtzentrum in ein grün-weiß-rotes Farbenmeer. Mit ihren Protesten, die im Februar begannen, haben sie bisher schon einiges erreicht:

Im April zwangen sie den seit 1999 amtierenden Staatspräsidenten Abdelaziz Bouteflika zum Rücktritt.

Dann verhinderten sie die für den 4. Juli geplanten Präsidentschaftswahlen. Die Opposition fürchtete, dass das vom Militär dominierte Regime weder eine freie noch eine faire Abstimmung zulasse.

Der Druck von der Straße hat außerdem dafür gesorgt, dass mehrere prominente und mächtige Personen aus dem nächsten Umfeld Bouteflikas festgenommen worden sind - etwa sein Bruder Said, der langjährige Geheimdienstchef Toufik und mehrere Geschäftsleute, die zu den reichsten Männern des Landes zählten.

All das hat die Protestbewegung ohne Blutvergießen geschafft. Das ist angesichts der Entwicklungen, die seit 2011 die Länder des sogenannten Arabischen Frühlings genommen haben und die derzeit im Sudan zu beobachten sind, keine Kleinigkeit.

Der Armeechef will schnelle Neuwahlen

Doch die Demonstranten wollen mehr: Sie fordern echte Demokratie und damit einen Bruch mit dem bisherigen System, das sich auf Armee und Geheimdienst stützt. Neuwahlen sollten erst stattfinden, nachdem die aktuelle Führung abgetreten ist.

REUTERS Ahmed Gaïd Salah: Der Armeechef spricht von "giftigen Vorschlägen" der Opposition

Wichtigste und mächtigste Figur in der Führung ist aktuell nicht Interimspräsident Abdelkader Bensalah sondern Armeechef Ahmed Gaïd Salah. Er fordert Neuwahlen - so schnell wie möglich. "Wir dürfen keine weitere Zeit mehr verlieren", sagte Gaïd Salah in dieser Woche in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache. "Die Wahlen sind der wichtigste Punkt, um den sich der nationale Dialog drehen muss." Sein Ziel: eine Vertrauensperson des Militärs an der Spitze des Staates installieren.

Die Opposition stellt jedoch Bedingungen für Gespräche, die vorab erfüllt werden müssten:

Dazu gehört die Freilassung aller Demonstranten , die seit Beginn der Proteste vor knapp einem halben Jahr verhaftet worden sind.

, die seit Beginn der Proteste vor knapp einem halben Jahr verhaftet worden sind. Sie fordern außerdem die Aufhebung der Straßensperren, die Sicherheitskräfte freitags an einigen Zufahrtsstraßen nach Algier errichten, um zu verhindern, dass noch mehr Menschen zu den Kundgebungen anreisen.

Während Interimspräsident Bensalah verkündet hatte, er sei bereit, diese Forderungen zu prüfen, äußerte sich Generalstabschef Gaïd Salah eindeutig negativ: Er sprach von "giftigen Vorschlägen" der Opposition. Über die Freilassung von Gefangenen könne nur die Justiz entscheiden. Die starke Polizeipräsenz in Algier und Umgebung sei notwendig, um zu verhindern, dass die Demonstrationen von feindlichen Kräften infiltriert werden.

"Nein zum algerischen Sisi"

Einer der prominentesten Häftlinge ist der 86-jährige Unabhängigkeitsheld Lakhdar Bouregaa. Er hatte mehrfach an Demonstrationen teilgenommen und öffentlich Armeechef Gaïd Salah kritisiert. Ende Juni wurde er festgenommen. Die Justiz wirft ihm "Beleidigung einer staatlichen Institution" und, etwas komplizierter, "Teilnahme an einem Plan zur Demoralisierung der Armee mit dem Ziel der Schwächung der nationalen Verteidigung" vor. Dafür drohen Bouregaa zehn Jahre Haft. Einen Antrag der Verteidigung, den alten Mann aus gesundheitlichen Gründen freizulassen, lehnte die Justiz in dieser Woche ab.

Bouregaa war einer der Kommandeure der Nationalen Befreiungsfront FLN, die 1962 die Unabhängigkeit von Frankreich erkämpft hatte. Auch danach war er politisch aktiv. Wenn sich nicht einmal ein Mann mit seinem Renomée Kritik am Regime erlauben darf, zeigt das, dass sich in puncto Meinungsfreiheit auch nach Bouteflikas Sturz wenig zum Besseren verändert hat.

Beim Protestzug am Freitag trugen Demonstranten Schilder mit der Aufschrift "Nein zum algerischen Sisi". Daraus spricht die Sorge, dass der Militärchef sich ähnlich wie der frühere ägyptische Generalstabschef Abdel Fattah el-Sisi selbst an die Staatspitze wählen lassen könnte. Gleichwohl hat Gaïd Salah derartige Absichten bislang nicht zu erkennen gegeben.

So gleicht der innenpolitische Konflikt in Algerien derzeit einem Abnutzungskampf. Beide Seiten beharren auf ihren Forderungen, eine substanzielle Annäherung zeichnet sich seit Wochen aber nicht ab. Der Machtkampf kann sich deshalb noch lange hinziehen - so lange keine Seite die Nerven verliert.