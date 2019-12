Es ist in diesen Tagen nicht einfach, Aufmerksamkeit auf die Westsahara zu lenken. In Iran, Irak, sogar in Paris wird protestiert, in Syrien Krieg geführt; das Ringen der Saharauis um die Unabhängigkeit von Marokko findet kaum Beachtung.

Aminatou Haidar, 52, will das ändern. Ihre Strategie: friedlicher Widerstand, auf die Einhaltung der Menschenrechte drängen, auf möglichst großer internationaler Bühne, koste es, was es wolle.

Sie selbst hat es viel gekostet, sie widerstand Folter, überlebte mehrere Hungerstreiks. Haidars Aktivismus ist zu ihrem Leben geworden, genannt wird sie bisweilen die "Gandhi der Westsahara", der Vergleich freut sie.

Am Mittwochabend hat Haidar für ihren friedlichen Einsatz den Right Livelihood Award erhalten, der auch Alternativer Nobelpreis genannt wird. Der Preis ist wichtig für Haidar, sie will den Rummel nutzen, um ihre Leute daheim in der Westsahara zu überzeugen, dass gewaltloser Protest ausreicht, um die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft zu erringen.

Sonst, so fürchtet sie, könnten Unabhängigkeitskämpfer bald zu den Waffen greifen. Es wäre eine der bittersten Episoden im Leben einer Frau, die sich seit Jahrzehnten einer einzigen Sache verschrieben hat - und dafür vieles in Kauf genommen hat.

Deswegen sitzt Haidar an diesem Dezembertag in Berlin in einem Hotelzimmer, noch eine Reise, obwohl ihr Körper kaum noch mitmacht, sie hat ihn in eine Mehlfa gehüllt, das traditionelle Gewand der Saharauis. Später will sie noch Horst Köhler treffen, den ehemaligen Uno-Sondergesandten für die Westsahara.

Das Gespräch wird auf Spanisch geführt, Haidars Eltern stammen aus Spanien, sie waren einst in die damalige Kolonie Westsahara ausgewandert. Haidar antwortet ruhig, etwas Sanftes liegt in der Stimme, selbst wenn sie über die dunklen Jahre im Gefängnis spricht, die sie zur lebenslangen Aktivistin gemacht haben.

SPIEGEL: Frau Haidar, 1987, als Sie 20 Jahre alt waren, drang die marokkanische Polizei in das Haus Ihrer Familie in Ajun ein. Es war der Tag, an dem Ihre Zeit in Gefangenschaft begann. Erinnern Sie sich noch an die Nacht?

Aminatou Haidar: Ja, sehr gut. Ich war damals Teil einer Studentenbewegung, wenige Tage später sollte eine Kommission der Uno das Land besuchen. Wir wollten den Besuch nutzen, um unser Recht auf eine unabhängige Westsahara zu unterstreichen. Schon vor dem Besuch wurden Dutzende Saharauis von den Sicherheitskräften verhaftet. Und in dieser Nacht, dem 21. November 1987, traf es mich. Zehn Minuten nur sollte ich verhört werden, so sagte es zumindest ein Verantwortlicher meinem Onkel.

SPIEGEL: Aus den zehn Minuten wurden vier Jahre im Gefängnis. Unter welchen Bedingungen wurden Sie inhaftiert?

Haidar: Mir waren vier Jahre im Gefängnis die Augen verbunden, die gesamte Zeit. Die Wärter haben mich gefoltert - psychisch, physisch - und mir gedroht, mich zu vergewaltigen.

SPIEGEL: Wie überlebt man so etwas?

Haidar: Es waren schmerzerfüllte Jahre. Abgesehen davon haben sie mir in gewisser Weise Kraft verliehen. Sie haben meine Entschlossenheit verstärkt und mir die Augen geöffnet - für das Leiden meines Volkes. Ab diesem Moment wusste ich, dass ich für die Würde meiner Leute kämpfen würde. Ich bin entschlossen, weil ich hinter den Gefängnismauern Frauen und Männer zurückgelassen habe, die noch weiter inhaftiert waren. Ihretwegen kann ich nicht aufgeben.

SPIEGEL: Welche Träume hatten Sie vor dem Tag Ihrer Verhaftung im November 1987?

Haidar: Ich wollte Architektin werden, war dabei, mein Abitur zu machen. Danach wollte ich Architektur studieren. Aber mein Traum ist nicht in Erfüllung gegangen.

SPIEGEL: Haben Sie versucht, nach Ihrer Befreiung zu studieren?

Haidar: Ja, aber zunächst hat mir der marokkanische Staat mein Studium verboten. Im Jahr 2000 dann durfte ich mich schließlich in der Uni in Rabat einschreiben. Aber dort konnte ich nicht lernen: Der marokkanische Staat übte Druck auf mich aus, die Polizei verfolgte mich, andere Studentinnen wurden verhört. Also habe ich die Uni verlassen, besuchte eine Business-Schule. Aber dann nahmen mich die Sicherheitskräfte erneut fest.

Als ich schließlich ausreisen durfte, habe ich entschieden, ins Ausland zu reisen und für den Kampf unseres Volkes zu werben. Ich wollte unser Leid bekannt machen und den Opfern eine Stimme geben.

Dafür habe ich auch selbst Opfer gebracht. Ich hätte auf meinen Reisen in westliche Länder dortbleiben, ein gutes Leben führen können. Mein Privatleben, meine Karriere, all das habe ich geopfert.

Etwa 600.000 Saharauis leben auf dem Gebiet der Westsahara und auch in Algerien, Marokko und Mauretanien oder Europa. In Marokko sind Saharauis immer wieder staatlichen Repressalien ausgesetzt. Haidar ist eine der bekanntesten Aktivistinnen der Minderheit, sie hat eine Assoziation zur Verteidigung der Menschenrechte der Saharauis gegründet, dokumentiert Menschenrechtsverletzungen und versucht vor allem, bei jungen Saharauis für den friedlichen Protest zu werben.





Nach eigenen Angaben erhält sie auch heute noch Morddrohungen, 2012 wurde sie nach einem Treffen mit dem Uno-Sondergesandten auf dem Weg nach Hause von der Polizei geschlagen und bedroht, keine drei Jahre später attackierten Polizisten ihr Haus mit Steinen, als sie sich mit Uno-Mitarbeitern traf.

SPIEGEL: Haben Sie in all den Jahren nie daran gedacht, aufzugeben?

Haidar: Nein, auf keinen Fall. Unsere Sache ist gerecht, wir müssen für sie kämpfen. Das ist es wert.

International bekannt wird Haidar 2009, als sie aus New York zurückkehrt und wieder in ihre Heimat einreisen möchte. Am Flughafen von Ajun, dem wichtigsten Ort der Westsahara, wird sie abgewiesen, weil sie auf dem Einreiseformular ihre saharauische Herkunft als Nationalität angibt - und nicht die marokkanische. Marokkanische Behörden nehmen ihr daraufhin den Pass ab, deportieren sie nach Lanzarote. Dort strandet sie am Flughafen und tritt in den Hungerstreik. 32 Tage lang nimmt sie keine feste Nahrung zu sich. Erst als sie dehydriert und mit Unterleibsschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert wird, lenkt die marokkanische Regierung ein - und lässt sie einreisen.

In diesen Tagen sei die Westsahara-Frage auf den Titelseiten aller Zeitungen gewesen, sagt Haidar, ihre Augen blitzen, wenn sie davon erzählt. Die Gegenwart ist trister als die Vergangenheit. Nach dem Rücktritt von Horst Köhler vom Amt des Uno-Sondergesandten ist eine Lösung für den Konflikt in weiter Ferne.

Für Haidar selbst ist der Alternative Nobelpreis der Höhepunkt der internationalen Anerkennung. Aber auch sie muss kürzertreten. Auch wegen der Folter im Gefängnis leidet sie an Arthritis und an Problemen mit der Wirbelsäule, ihr Arzt hat ihr geraten, weniger zu reisen, nicht mehr jede Konferenz mitzunehmen.

SPIEGEL: Ihr Jugendtraum, Architektin zu werden, hat sich nicht erfüllt. Welchen Traum haben Sie nun?

Haidar: Ich habe keine Träume mehr, abgesehen von einer würdevollen und sicheren Zukunft für mein Volk und meine Kinder.

SPIEGEL: Sie haben zwei Kinder.

Haidar: Ein Junge und ein Mädchen. Na ja, inzwischen sind sie erwachsen, 24 und 22 Jahre alt.

SPIEGEL: Können die beiden studieren?

Haidar: Meine Tochter wurde von einer Gruppe Marokkanern misshandelt und ist zum Studium nach Frankreich gegangen. Besonders mein Sohn hat viel gelitten. Er wurde immer von den Professoren attackiert, er konnte sein Studium nicht beenden und sucht jetzt Arbeit.

SPIEGEL: War der Aktivismus seiner Mutter der Grund?

Haidar: Die Schuld trifft die Besatzer. Ich fühle mich als Mutter aber schuldig. Und trotzdem: Es ist auch eine Ehre für mich, die kollektiven Rechte meines Volkes zu verteidigen.

SPIEGEL: Welche Zukunft wünschen Sie sich für Ihre Kinder?

Haidar: Ohne Freiheit, ohne Unabhängigkeit von Marokko wird es keine Zukunft geben. Auch nicht für meine Kinder.