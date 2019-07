Es war ein Thema, das auf Angela Merkels letzter Pressekonferenz vor der Sommerpause gleich zweimal aufkam: die rassistischen Aussagen von US-Präsident Donald Trump gegen vier demokratische Abgeordnete. Bei der letzten Antwort der Pressekonferenz positionierte sich die Bundeskanzlerin klar, sie distanziere sich "entschieden" von den Äußerungen.

Bei ihrer ersten Antwort zu dem Thema hatte sie sich noch vorsichtiger ausgedrückt. Die Äußerungen Trumps seien etwas, "das die Stärke Amerikas konterkariert", sagte Merkel. Diese Stärke liege nämlich gerade darin, dass die USA ein Land seien, "in dem Menschen ganz unterschiedlicher Nationalität zur stärke dieses Volkes beigetragen haben".

Kurz vor dem Ende der Pressekonferenz verwies ein Journalist dann auf die klaren Stellungnahmen anderer Politiker - ob aus Kanada, Großbritannien oder Luxemburg. Ob sie sich solidarisch fühle mit den angegriffenen Frauen, fragte der Reporter: "Ja", lautete zunächst Merkels klare, aber knappe Antwort, bevor sie den Satz doch noch weiter ausführte: : "Ich distanziere mich davon entschieden", sagte Merkel. Sie fühle sich "solidarisch" mit den attackierten Frauen.

US-Präsident Trump hatte zuletzt mehrere demokratische Abgeordnete, die teilweise Migrationshintergrund haben, dazu aufgefordert, dahin zurückzukehren, wo sie hergekommen sind. Bei den vier Frauen handelt es sich um Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar und Ayanna Pressley. Alle vier sind US-Bürgerinnen, drei von ihnen wurden in den USA geboren. Omar wurde in Somalia geboren und später in den USA eingebürgert.

Trump verteidigte seine Äußerungen in der Folge: Er halte sie nicht für rassistisch. Bei einer Wahlkampfrede wurde er sogar für seine Attacken gefeiert.