Bürgerkrieg Merkel, Macron und Conte beraten über Eskalation in Libyen

Immer wieder hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel sich besorgt über die Situation in Libyen geäußert. Nachdem der abtrünnige General Khalifa Haftar dort am Donnerstag zu einem "finalen Angriff" auf die Hauptstadt Tripolis aufgerufen hatte, haben die deutsche Kanzlerin, der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte und der französische Präsident Emmanuel Macron nach SPIEGEL-Informationen nun am Rande des EU-Gipfels über die Lage beraten.

EU-Diplomaten befürchten neue schwere Kämpfe in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland. Dies könnte auch die Versuche der Bundesregierung untergraben, in Berlin eine Libyen-Konferenz abzuhalten.

Frankreich und Italien stehen dabei nach Angaben der Bundesregierung hinter der deutschen Friedensinitiative für Libyen. Sie unterstützen demnach den sogenannten Berliner Prozess, mit dem die Bundesregierung die Friedensbemühungen des Uno-Sondergesandten Ghassan Salamé befördern will. Konkret geht es zum Beispiel darum, eine internationale Konferenz zu organisieren, mit der die Rahmenbedingungen für einen innerlibyschen politischen Prozess unter der Vermittlung der Vereinten Nationen geschaffen werden können.

Situation in Libyen könnte ähnliche Ausmaße wie in Syrien annehmen

In Libyen entwickele sich eine Situation, die ähnliche Ausmaße wie die in Syrien annehmen könne, sagte Merkel kürzlich im Bundestag. Es drohe ein Stellvertreterkrieg, weil viele ausländische Regierungen Bürgerkriegsparteien mit Waffen belieferten. Haftar wird etwa von Russland und Ägypten unterstützt. Aber auch die Türkei und Saudi-Arabien sind im ölreichen Libyen aktiv.

Der Milizenführer Haftar kontrolliert mit seiner Libyschen Nationalarmee (LNA) den Osten des Landes und hat bislang vergeblich versucht, Tripolis einzunehmen. Dort sitzt die von der Uno anerkannte Regierung des Vorsitzenden des Präsidialrats, Fajes al-Sarradsch. Sie ist schwach und hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle.

Die Einheitsregierung unter al-Sarradsch erklärte, ihre Truppen hielten ihre Stellungen im Süden der Hauptstadt. "Wir sind bereit, jeden weiteren wahnsinnigen Putschversuch von Haftar zurückzuschlagen", sagte Innenminister Fathi Baschaga im Sender al-Ahrar. Al-Sarradsch sieht die Ankündigung Haftars als leere Drohung. Es gebe auch keinen Sturm auf die Hauptstadt.

Seit dem Sturz und gewaltsamen Tod des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 herrscht in Libyen Chaos. Inzwischen ist es eines der Hauptländer, von dem aus Migranten versuchen, über das Mittelmeer in die EU zu gelangen. Der Bürgerkrieg in dem Land und ein umfassender Waffenschmuggel werden auch für die Destabilisierung der südlichen Sahelzone verantwortlich gemacht, wo radikalislamische Gruppen stärker werden.