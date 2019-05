„Reißen Sie Mauern der Ignoranz und Engstirnigkeit ein, denn nichts muss so bleiben, wie es ist.“

„Tear down walls of ignorance and narrow-mindedness, for nothing has to stay as it is.”

Die 368. Graduierungsfeier der @Harvard-Universität mit Kanzlerin #Merkel #Harvard19 pic.twitter.com/A1ygaTKEmW