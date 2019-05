Wahlkampf für Weber in Kroatien Merkels Lob, Merkels Spitzen

Angela Merkel redet nicht lange drum herum. "Der Nationalismus ist der Feind des europäischen Projekts", ruft die Kanzlerin in die Basketballhalle in der kroatischen Hauptstadt Zagreb hinein. "Das müssen wir in den Tagen vor der Wahl klar machen." Ein kroatischer Abgeordneter, der gut Deutsch versteht, übersetzt.

Es ist ein bizarrer Termin. In Deutschland weigert sich Merkel, für die CDU Wahlkampf zu machen - Parteichefin ist ja nun eine andere. Für die Wähler in Aschaffenburg und Wanne-Eickel ist Merkel also nicht zu sehen. Stattdessen steigt sie am Samstagabend in Zagreb in den Europawahlkampf ein.

Eigentlich ist der Auftritt als Rückendeckung für Manfred Weber gedacht, den Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der Europawahl am 26. Mai. Doch darum geht es jetzt nur noch am Rande. Mit dem Rücktritt von Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der Regierungskrise in Österreich und dem ebenfalls am Samstag stattfindenden Treffen der Rechtspopulisten um Lega-Chef Matteo Salvini in Mailand, hat Merkels Auftritt eine neue Bedeutung erhalten.

Der bislang vor sich dahin dümpelnde Europawahlkampf könnte in letzten Tagen vor der Wahl doch noch ein Thema bekommen - die Frage, wie man Rechtspopulisten am besten bekämpft. Webers Herausforderer Frans Timmermans von den Sozialdemokraten jedenfalls wirft CSU-Mann Weber schon länger vor, zu lasch gegen Rechts zu agieren (Lesen Sie hier das komplette SPIEGEL-Streitgespräch). Neben CDU und CSU aus Deutschland gehört auch Viktor Orbáns Fidesz-Partei zur EVP, allerdings ist die Mitgliedschaft derzeit suspendiert.

Merkels Spitzen

In der Basketballhalle endet die Coverband mit Tina Turners "The Best", Merkel stapft auf die Bühne, auf den Smartphones tröpfeln die ersten Meldungen ein, dass Österreichs Kanzler Sebastian Kurz auf Neuwahlen zusteuert. Der nett gedachte Freundschaftstermin für Weber in Zagreb ist auf einmal eine Art Gegenveranstaltung zum Irrsinn in Wien und Mailand.

Als Merkel am Samstagnachmittag mit Kroatiens Premier Andrej Plenkovic vor die Presse tritt, ist noch unklar, wie es in Österreich weitergeht. "Wir haben es mit populistischen Strömungen zu tun, die in vielen Bereichen diese Werte verachten, die das Europa unserer Werte zerstören wollen", sagt die Kanzlerin. "Dazu gehört, dass Käuflichkeit von Politik eine Rolle spielt. Dagegen müssen wir entschieden vorgehen." Eine klare Anspielung auf die Lage in Österreich.

Merkel weiß: Mit dem Ende von Kurz' Koalition scheitert mehr als eine Regierung in Österreich. Das Ende des österreichischen Experiments dürfte auch ein Denkzettel an all jene in der EVP sein, die meinen, man könnte mit Rechtspopulisten zusammenarbeiten, um sie in der Regierung zähmen.

Weber schließt Bündnisse mit rechts aus

Spitzenkandidat Weber, der vor Merkel spricht, schließt diese Lösung für sich schon mal aus. "Die Rechtspopulisten im Europaparlament werden keine Rolle bei mir als Kommissionspräsidenten spielen", sagt er. Der CSU-Mann kommt auf das Treffen Salvinis in Mailand zu sprechen. "Ich werde gegen all diejenigen Kämpfen, die das Europa zerstören wollen, das wir aufgebaut haben", sagt er. Noch-EVP-Mitglied Orbán, der in Ungarn die Presse -und Wissenschaftsfreiheit bedroht, erwähnen weder Merkel noch Weber.

Stattdessen darf sich der Kandidat über Lob von der Kanzlerin freuen. "Manfred Weber wird ein guter Kommissionspräsident sein, weil er für ein Europa der Menschen steht, in dem eine nationale und eine europäische Identität kein Gegensatz sind", sagt Merkel.

Für Weber ist Merkels Unterstützung höchstwillkommen, denn zuletzt war bei den Staats- und Regierungschefs der EU, allen voran Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der Widerstand gewachsen, den CSU-Mann im Falle eines Wahlsieges als Kommissionspräsident vorzuschlagen. Wieviel Merkels Unterstützung am Ende wert ist, wird sich zeigen, immerhin kommen ihre helfenden Sätze dieses Mal ohne Hintertürchen, ist ja schon mal was.

Merkel bekommt von Webers Rede übrigens erst mal gar nichts mit. Kurz bevor er beginnt, holen ihre Leute die Kanzlerin aus dem Saal. Ein Telefonat. Nein, so winken Merkels Leute ab, Sebastian Kurz sei nicht am Apparat gewesen.