Offensive gegen kurdische Miliz Merkel prangert "menschliches Leid" in Nordsyrien an

Die Intervention der Türkei in Nordsyrien muss in der Nato zum Thema gemacht werden, fordert Kanzlerin Merkel. Die Offensive verursache menschliches Leid - und führe zu Unsicherheit im Kampf gegen den IS.