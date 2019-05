EU-Kommissionspräsident Merkels Solidarität mit Weber hat Grenzen

Um kurz nach 22.20 Uhr wird klar, dass es einen Punkt geben könnte, an dem Angela Merkel Manfred Weber fallen lässt. Sicher, die Kanzlerin versichert am Dienstagabend immer wieder, dass der CSU-Mann ihr Kandidat für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten ist. Doch die EU, so sagt es die Kanzlerin, müsse auch nach der Jobvergabe "handlungsfähig" bleiben. Sie benutzt den Begriff gleich mehrfach an diesem Abend und erklärt, was sie damit meint.

Zwar betont Merkel, man könne den Kommissionspräsidenten auch gegen die Stimmen einzelner EU-Staaten wählen. Doch schon kurz danach gehe es dann beispielsweise um die langfristige Finanzplanung - und die kann nur einstimmig verabschiedet werden. Übersetzt heißt das: Der Postenpoker, der nun in Brüssel beginnt, darf nicht dazu führen, dass der eine oder andere aus Rache über die Niederlage beim Kommissionspräsidenten sein Veto einlegt.

Für Manfred Weber sind das sehr gemischte Nachrichten. Klar ist: Die Kanzlerin steht zu dem CSU-Mann, dem Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei (EVP) und Wahlsieger vom Sonntag. Klar ist nun aber auch, dass diese Solidarität Grenzen hat.

Weber hat Zeit gewonnen - mehr nicht

Weber hat damit Zeit gewonnen, mehr war am Dienstagabend für ihn nicht drin. Er hat jetzt ein paar Wochen, bestenfalls zum nächsten EU-Gipfel am 20. Juni, um im Parlament eine Mehrheit zu suchen. Frei nach dem Motto: Mach' mal, Manni, bis es schiefgeht.

Webers erstes Problem: Er muss von den Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen werden. Ratspräsident Donald Tusk soll die Möglichkeiten sondieren, gemeinsam mit jeweils zwei Verhandlungsführern aus den Parteienfamilien der Liberalen sowie Sozial- und Christdemokraten.

Der Abend zeigte: Es wird kompliziert.

Nein, über Namen wolle er heute wirklich nicht reden, sagt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, als er zum sogenannten informellen Abendessen der Staats- und Regierungschefs im Brüsseler Ratsgebäude eintrifft. Er sagt es, und redet dann über Brexit-Unterhändler Michel Barnier, EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und den Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten, Frans Timmermans. Weber aber nennt er nicht.

Portugals Premier Antonio Costa macht es einfacher: "Unter keinen Umständen" könne Weber Kommissionschef werden, sagte der Sozialdemokrat schon am Montag. Und Spaniens soeben wiedergewählter Regierungschef Pedro Sánchez, der neue starke Mann der Sozialdemokraten, trommelt für Webers sozialdemokratischen Kontrahenten Timmermans.

Sicher, dass sich die Regierungschefs der Liberalen und Sozialdemokraten nicht für den CSU-Mann Weber aussprechen, ist erst einmal nicht überraschend. Bemerkenswert ist aber, wie hart einige von ihnen Weber persönlich angreifen und wie entschlossen Liberale und Sozialdemokraten versuchen, Weber, Merkel und der Europäischen Volkspartei (EVP) das Heft des Handels aus der Hand zu nehmen. Das ist neu, und das ist, gemessen an den sonstigen Gepflogenheiten unter den Staats- und Regierungschefs, durchaus unüblich.

Macron verspricht allen alles

Macron traf bereits am Montagabend Sánchez in Paris, am Gipfeltag speist er mittags mit dem niederländischen Premier Mark Rutte bei Belgiens Regierungschef Charles Michel. Rutte wird beim Gipfel klarmachen, dass die Niederlande einen Kandidaten erwarten, der bewiesen hat, dass er sich auf internationalem Parkett, etwa bei G20-Gipfeln, zu bewegen weiß. Jedem im Raum ist klar: Weber ist das nicht.

Merkels Gesprächspartner scheinen auf Krawall gebürstet. Manche sind einfach gegen Weber, ihm fehle Erfahrung; andere wollen dem System der Spitzenkandidaten den Garaus machen; wieder andere finden es unpassend, dass ausgerechnet ein Deutscher Kommissionschef wird. Macron, sagen Diplomaten, verspricht unterdessen allen alles: den Südländern Timmermans, den Liberalen Vestager und den Osteuropäern, beide zu verhindern.

Merkel, nach dem Sturz von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz die einzige Regierungschefin der EVP mit Gewicht, versucht die geballte Attacke der sozialliberalen Front zu kontern. Bereits am Sonntag telefonierte sie mit Macron, vor dem Dienstagsdinner traf sie ihn wie auch Sánchez zum Vorgespräch. Vor allem aber mahnt sie, nicht ohne Grund, man solle "pfleglich miteinander umgehen".

Doch auch Berlin kämpft mit harten Bandagen. Die Bundesregierung, so heißt es in EVP-Kreisen, hat Paris eines deutlich gemacht: Wenn Weber nicht Kommissionspräsident wird, dann wird es auch kein Franzose. Man werde jedenfalls nicht hinnehmen, dass Frankreich einen der Top-Jobs der EU abbekommt und Deutschland leer ausgeht.

Webers Problem mit dem Europaparlament

Webers zweites Problem: das Europaparlament. Auch dort braucht er eine Mehrheit. Wie schwierig das wird, zeigte sich schon am Dienstagmorgen nach einer Sitzung der Fraktionschefs. Dort gab es Streit, obwohl nach Angaben von Teilnehmern noch gar nicht über Namen, sondern nur übers Verfahren geredet wurde. Die Mehrheit der Fraktionen stellte sich am Ende hinter eine Erklärung, die auf Einhaltung des Spitzenkandidaten-Prozesses pocht: Nur, wer "sein Programm und seine Persönlichkeit vor den Wahlen bekannt gemacht" habe, könne vom Parlament zum Kommissionspräsidenten gewählt werden.

Guy Verhofstadt, Chef der liberalen Alde-Fraktion, stimmte jedoch gegen die Erklärung. Da die EVP gegen länderübergreifende Kandidatenlisten gestimmt habe, so sein Argument, habe sie dem Spitzenkandidaten-Prozess die Legitimität genommen. "Ein Spitzenkandidat, für den man nicht in ganz Europa stimmen kann, ist schlicht nicht seriös", kritisierte Verhofstadt.

Dabei haben der Belgier und seine Liberalen selbst ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ihre Kandidatin Margrethe Vestager war während des Wahlkampfs nicht einmal offiziell Spitzenkandidatin - sondern hat erst am Abend nach der Europawahl ihre Ambition auf den Chefsessel der EU-Kommission eindeutig verkündet.

Bezeichnend ist, dass Sozialdemokraten und Grüne bereit sind, großzügig darüber hinwegzusehen. "Ja, Margrethe Vestager ist eine Spitzenkandidatin", sagte etwa Grünen-Frontfrau Ska Keller. Die Botschaft ist klar: Sowohl die Grünen als auch die Sozialdemokraten wollen sich alle Optionen offenhalten. Dazu zählt, am Ende womöglich auch Vestager und nicht Weber oder Timmermans zu wählen.

Merkel denkt derweil schon an die nächste Europawahl - und teilt nebenbei noch gegen Macron aus. Es sei kein Geheimnis, dass der französische Präsident nichts vom Spitzenkandidaten-System halte, sagt sie. Aber sie denke, "dass das Konzept eine Zukunft hat". "Ich glaube nicht, dass man das einfach zurücknehmen kann."