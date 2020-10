Terrorangriff in Nizza Polizei nimmt dritten Verdächtigen in Gewahrsam

Die Rolle des 33-Jährigen ist unklar: Französische Ermittler haben nach dem Anschlag von Nizza einen dritten Mann in Gewahrsam genommen. Der mutmaßliche Messerstecher liegt in kritischem Zustand in der Klinik.