Armenier fliehen aus Bergkarabach »Eine Tragödie für unser Volk«

Vor der Übergabe an Aserbaidschan verlassen Tausende Armenier die Region Kelbadschar in Bergkarabach. Viele zünden ihre Häuser an, um dem Feind nichts zu lassen.

Aus Bergkarabach berichtet Thore Schröder