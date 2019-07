Atomabkommen Iran will mehr Uran angereichert haben als erlaubt

Iran hat eigenen Angaben zufolge erstmals die Obergrenze seiner niedrigangereicherten Uranvorräte überschritten. Das sagte Außenminister Mohammad Javad Zarif, nachdem zuvor bereits die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Fars darüber berichtet hatte.

Nach dem Wiener Atomabkommen liegt die vorgeschriebene Obergrenze bei 300 Kilogramm. Die Überschreitung soll laut Fars auch von den Inspekteuren der Internationalen Atomenergiebehörde bestätigt worden sein. Die IAEA hielt sich am Montag aber noch bedeckt. "Unsere Inspekteure sind vor Ort und werden der Zentrale berichten, sobald die Höhe der Bestände verifiziert ist", teilte ein Sprecher in Wien mit.

Falls die Berichte stimmen, hätte Iran mit diesem Schritt erstmals auch das Atomabkommen verletzt. Die Vereinbarung von 2015 soll dazu dienen, Teheran am Bau einer Atombombe zu hindern. Neben der Obergrenze bei den erlaubten Vorräten muss Iran auch die Auflage beachten, dass er sein Uran nicht höher als 3,67 Prozent anreichern darf. Dagegen will Teheran nach bisherigen Angaben am 7. Juli verstoßen.

Mit der Ankündigung reagiert die Islamische Republik vor allem auf die Sanktionspolitik der USA. Die US-Regierung hatte sich unter Präsident Donald Trump aus dem Abkommen 2018 zurückgezogen und hat seitdem die Sanktionen immer weiter verschärft. Die von Iran einst erhoffte wirtschaftliche Erholung durch erleichterten Im- und Export wurde durch diese Schritte torpediert. Die verbliebenen Partner des Abkommens - Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland - versuchen seit geraumer Zeit, den Deal zu retten.