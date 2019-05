Streit über Atomabkommen Europäer lehnen Irans Ultimatum ab

Die am Atomabkommen mit dem Iran beteiligten europäischen Staaten haben das von Teheran gestellte Ultimatum zurückgewiesen. Jegliche Ultimaten würden abgelehnt, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens sowie der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini.

"Wir nehmen mit großer Sorge die von Iran veröffentlichte Erklärung zu seinen Verpflichtungen aus dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPoA) zur Kenntnis", heißt es in der Mitteilung. "Wir fordern Iran dringend auf, seine Verpflichtungen aus dem JCPoA wie bisher uneingeschränkt umzusetzen und sich aller eskalierenden Schritte zu enthalten." Man werde demnach prüfen, ob sich Iran weiter an seine Vertragspflichten halte.

Erklärung von @HeikoMaas, seinen und Kollegen und @FedericaMog: Wir vernehmen die Ankündigung von Iran mit großer Sorge. Wir fordern Iran auf, seine Verpflichtungen unter dem #JCPoA weiterhin voll umzusetzen -wie bislang geschehen- und von eskalierenden Schritten abzusehen. pic.twitter.com/hUYuUwPQqV — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 9. Mai 2019

Die Außenminister und die EU-Außenbeauftragte bekannten sich ihrerseits zu den eigenen Verpflichtungen, darunter die Aufhebung von Sanktionen. "In diesem Zusammenhang bedauern wir die erneute Verhängung von Sanktionen durch die Vereinigten Staaten nach ihrem Rückzug aus dem JCPoA", heißt es in der Erklärung weiter.

Das Atomabkommen vom Juli 2015 soll es Iran mit internationalen Kontrollen unmöglich machen, Atomwaffen zu entwickeln. Dafür sollten die Vertragspartner, ursprünglich insbesondere die USA, ihre gegen Iran gerichteten Sanktionen abbauen und den Handel normalisieren. US-Präsident Donald Trump hatte die von der Uno übernommene Vereinbarung jedoch am 8. Mai 2018 einseitig aufgekündigt und Sanktionen wieder verhängt oder verschärft. (Mehr zu dem Thema lesen Sie hier.)

Mehr zum Thema Krise am Persischen Golf Amerikas brandgefährliches Kräftemessen mit Iran

Der iranische Präsident Hassan Rohani setzte jüngst den verbliebenen Vertragspartnern - China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland - eine Frist von 60 Tagen, um das Atomabkommen umzusetzen und insbesondere die Sanktionen im Öl- und Bankensektor aufzuheben. Bis dahin werde Iran die im Vertrag geltenden Beschränkungen der Bestände von angereichertem Uran und Schwerwasser nicht mehr befolgen. Sollte es keine Lösung geben, würden weitere iranische Schritte folgen.

Auch ein kompletter Ausstieg aus dem Abkommen stehe auf der Agenda, sagte Vizeaußenminister Abbas Araghchi laut iranischen Medien. Demnach wäre Iran in den nächsten zwei Monaten bereit zu diplomatischen Verhandlungen auf allen möglichen Ebenen. Würden die iranischen Forderungen bis dahin nicht erfüllt, werde das Land die Urananreicherung wieder unbegrenzt aufnehmen und auch den Umbau des Schwerwasser-Reaktors Arak allein vollenden.