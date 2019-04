Aufstände im Sudan und in Algerien Nordafrika rebelliert, Europa sieht weg

Sie sind ganz allein. Sie werden weder von den Mächtigen in ihren Ländern unterstützt - noch von den Europäern, die in Nordafrika vermeintliche Stabilität höher schätzen als Menschenrechte. Und doch haben die Bürger in Algerien und im Sudan schon jetzt mehr erreicht, als ihnen ihre Regierungen und das Ausland je zugetraut haben: Sie haben die beiden Langzeitherrscher Abdelaziz Bouteflika und Omar al-Baschir aus dem Amt vertrieben.

Die Demonstranten geben sich damit nicht zufrieden. Sie wollen die Plätze in Khartum und Algier besetzt halten, bis nicht nur die Diktatoren geschlagen sind - sondern auch die Diktaturen.

Gespräche zwischen Vertretern der Zivilgesellschaft und dem Militär im Sudan über die Berufung einer zivilen Übergangsregierung sind am Wochenende gescheitert. Sudanesen und Algerier haben aus den Fehler der arabischen Revolutionäre von 2011 gelernt: Sie begreifen, dass es nicht reicht, einen einzelnen Mann an der Spitze auszutauschen, wenn keine Reformen folgen - wie etwa in Ägypten.

Die Aufstände sind ein Menetekel für sämtliche Despoten in der Region: Die Herrscher von Kairo bis Khartoum haben aus 2011 keine oder die falschen Lehren gezogen. Sie taten und tun nichts gegen die Missstände, die die Menschen damals auf die Straße trieben: Armut, Vetternwirtschaft, Ausgrenzung. Stattdessen haben sie die Repressionen einfach nur verschärft.

Vor allem Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman war darum bemüht, den Arabischen Frühling als historischen Fehler darzustellen. Seine Medien diskreditierten die Proteste als Versuch des Rivalen Katar, die Muslimbrüder in möglichst vielen arabischen Staaten an die Macht zu bringen.

Der Protestbewegung von unten setzt Salman seine autoritären Reformen von oben entgegen. Unter dem Schlagwort "Vision 2030" will er sein Land nach innen wirtschaftlich um- und seine Macht in der Region ausbauen. Doch die Proteste in Algier und Khartum zeigen, dass der Plan, den arabischen Frühling zu diffamieren, um neue Proteste zu verhindern, vorerst gescheitert ist.

Das Rote Meer wird von vielen Mächten genau beobachtet

Auch andere Staats- und Regierungschefs verfolgen sehr genau, was in Nordafrika passiert. Sudans Ex-Diktator Baschir hat sein Land außenpolitisch maximal flexibel aufgestellt: Noch im Januar besuchte er Katars Herrscher Tamim bin Hamad Al Thani - obwohl sudanesische Soldaten im Jemen Teil der Anti-Huthi-Koalition sind, die 2015 von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien geschmiedet wurde.

Katar hatte zuvor erklärt, bis zu vier Milliarden Dollar in den Ausbau von Sawakin zu investieren, einen strategisch wichtigen Frachthafen an der sudanesischen Rotmeer-Küste, schräg gegenüber der saudischen Küstenmetropole Dschidda. Das Rote Meer ist ein geostrategischer Hotspot: China unterhält in Dschibuti eine eigene Marinebasis. Daneben sind auch US-Soldaten und italienische, französische sowie japanische Militärs in dem Ministaat zwischen Roten Meer und dem Golf von Aden vertreten.

Die Vereinigten Arabischen Emirate betreiben im benachbarten Eritrea eine Luft- und Seestreitkräftebasis. Keiner dieser Staaten hat ein dringendes Interesse an Umstürzen in Nordafrika. Die VAE und Saudi-Arabien haben erst am Sonntag bekannt gegeben, den neuen Machthabern in Khartum umgerechnet rund drei Milliarden Dollar Hilfsgelder zu überweisen.

Europa hat relativ eindeutige Interessen

Die Europäer betrachten Entwicklungen in der arabischen Welt seit 2015 ohnehin fast nur noch unter zwei Gesichtspunkten: Droht Europa eine neue Flüchtlingsbewegung? Und: Steigt die Gefahr von Terroranschlägen?

Bundeskanzlerin Angela Merkel betont mantraartig, wie wichtig die Stabilisierung des Nahen Ostens sei. Diesem Ziel ordnet die Bundesregierung alles unter: Sie hofiert Diktatoren wie den Ägypter Abdel Fattah el-Sisi und liefert Waffen in die Region. In den vergangenen Jahren war Algerien stets der größte Abnehmer deutscher Rüstungsgüter außerhalb der Nato.

Auf die Demokratiebewegungen in Algerien und im Sudan reagieren Berlin und Brüssel bestenfalls zurückhaltend. Jahrzehntelang bestimmten Bouteflika und Baschir die Politik. Die Figuren, die ihnen nun nachfolgen, sind westlichen Diplomaten weitgehend unbekannt.