Der in China geborene australische Schriftsteller Yang Hengjun wird dem australischen Außenministerium zufolge unter "inakzeptablen Bedingungen" in der Volksrepublik festgehalten. "Zu seinen Haftbedingungen gehören eine zunehmende Isolation von der Außenwelt und die Wiederaufnahme der täglichen Vernehmungen", sagte die australische Außenministerin Marise Payne. Dabei sei Yang teils gefesselt.

Australien habe um eine Erklärung der Vorwürfe gebeten und gefordert, dass Yang im Einklang mit den internationalen Normen behandelt werde sowie Zugang zu seinen Anwälten und seiner Familie erhalte, sagte Payne.

Premierminister Scott Morrison schloss sich der Kritik an. Australien mache sich immer stark für seine Bürger, sagte er vor Journalisten. Die Regierung in Canberra beklage die Inhaftierung Yangs bereits "seit einiger Zeit". Man wolle nun klare Belege für die Vorwürfe gegen Yang sehen.

Der 54-Jährige ist in China als Demokratieaktivist, Romanautor und Blogger bekannt. Er kommentiert regelmäßig die chinesische Politik und äußert sich dabei zuweilen kritisch über die Kommunistische Partei. Bevor Yang die australische Staatsbürgerschaft annahm, arbeitete er im chinesischen Außenministerium. Zwischendurch lebte er in Hongkong und arbeitete für das Politikinstitut Atlantic Council in den USA. China erkennt seine doppelte Staatsbürgerschaft nicht an.

Im Januar wurde Yang bei seiner Einreise nach China festgehalten und im August offiziell wegen Spionageverdachts verhaftet. Spionage wird in China mit dem Tode bestraft. Die Regierung in Peking hat Australien aufgefordert, sich nicht einzumischen.