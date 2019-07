Vertretung in Ramallah Auswärtiges Amt zieht Konsequenzen aus "Likes" für israelfeindliche Inhalte

Vom Account der deutschen Repräsentanz in den palästinensischen Gebieten wurden in den vergangenen Monaten "Likes" für zahlreiche Tweets gegeben, in denen israelfeindliche und auch antisemitische Propaganda verbreitet wurde. Laut einem "Bild"-Bericht war mit dem Twitter-Account unter anderem eine Antwort in einem Austausch zwischen dem US-Neonazi David Duke und einem anderen Nutzer über ein angebliches jüdisches Massaker mit einem "Gefällt mir" versehen worden.

Das hat nun Konsequenzen: Gegen den Leiter des Vertretungsbüros, Christian Clages, und einen weiteren entsandten Bediensteten seien personelle beziehungsweise disziplinarische Maßnahmen ergriffen worden, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes mit. Die internen Untersuchungen zu dem Fall machten zudem deutlich, dass es offenbar erhebliche organisatorische Mängel bei der Accountverwaltung gegeben habe.

"Bei Bekanntwerden der 'Likes' waren insgesamt neun Geräte an dem Account angemeldet. Zugangsberechtigt waren neben dem Leiter noch neun weitere Personen", teilte das Auswärtige Amt in einer Stellungnahme mit, die dem SPIEGEL vorliegt. Der Account sei - anders als vorgeschrieben - nicht gegen unbefugten Zugriff gesichert gewesen. Das Vier-Augen-Prinzip für Tweets sei bei "Likes" nicht praktiziert worden.

"Eine nachträgliche technische Klärung der Urheberschaft der 'Likes' war uns nicht zuverlässig möglich", hieß es weiter. Die Untersuchung habe allerdings im Fall eines entsandten Bediensteten zu erheblichen Zweifeln an seiner Eignung geführt.

Offizielle Entschuldigung und Distanzierung

Das Auswärtige Amt habe zudem für alle Auslandsvertretungen die Sicherheitshinweise zum dienstlichen Auftritt in den sozialen Medien geschärft und aktualisiert. "Darin wird insbesondere klargestellt, dass auch 'Likes' als Meinungsäußerung der Bundesregierung verstanden werden und daher ebenfalls mindestens im Vieraugenprinzip geprüft werden müssen", heißt es in dem Statement des Auswärtigen Amtes.

Das Vertretungsbüro Ramallah habe über seine Social-Media-Kanäle eine offizielle Entschuldigung und Distanzierung von den betreffenden Inhalten veröffentlicht. Ramallah ist das Verwaltungszentrum der Palästinenser im von Israel besetzten Westjordanland.

Clages, 64 Jahre alt, arbeitet seit 1985 für das Auswärtige Amt und war unter anderem Botschafter in Ruanda, im Senegal und dem Libanon. Bevor er das Vertretungsbüro in den palästinensischen Autonomiegebieten im August 2018 übernahm, war er drei Jahre lang Sonderbeauftragter für die Sahel-Zone.