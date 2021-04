Dutzende Seeleute an Bord Marine vermutet vermisstes U-Boot auf dem Meeresgrund bei Bali

Nahe der Insel Bali ist ein in Deutschland gebautes Militär-U-Boot verunglückt – an Bord befinden sich 53 Menschen. Die Behörden befürchten, dass es in 700 Meter Tiefe auf dem Meeresboden liegt.