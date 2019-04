Gebietsaustausch, ethnische Grenzziehungen, Umsiedlung von Volksgruppen - es sind brandgefährliche Ideen, die führende Politiker der Westbalkanstaaten Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Kosovo, Albanien und Nordmazedonien seit einigen Monaten als ernsthafte politische Perspektiven für ihre Region erwägen. Obwohl die Vorschläge fatal an die Zeit der Kriege im ehemaligen Jugoslawien vor zweieinhalb Jahrzehnten erinnern, signalisieren einige EU-Mitglieder und die US-Regierung Unterstützung für manche Pläne, namentlich für einen Gebietsaustausch oder Grenzänderungen zwischen Serbien und Kosovo.

Nun aber wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron einen Schlussstrich unter die neu entflammten ethno-nationalistischen Debatten ziehen.

Merkel und Macron haben Staats- und Regierungschefs der sechs Westbalkanländer für Montag zu einem Gipfel ins Kanzleramt eingeladen. Es ist lediglich eine informelle Zusammenkunft, doch die deutsche Kanzlerin und der französische Präsident wollen auf dem Treffen die Debatten der vergangenen Monate offenbar mit einem Machtwort beenden. Zugleich soll vor allem in den völlig festgefahrenen Dialog zwischen Serbien und Kosovo Bewegung gebracht werden. Ebenfalls im Gespräch sind stärkere finanziellen Hilfen für die Region.

Angst vor einem Präzedenzfall

Erste Informationen zu dem Treffen lancierten vor einigen Wochen kosovarische und serbische Medien. Seitdem überbieten sich Politiker der Region mit Aussagen darüber, was sie von dem Gipfel erwarten. Im Kanzleramt und unter deutschen Diplomaten dagegen herrscht weitgehend Schweigen über Details der Zusammenkunft. "Insgesamt dürfte es sich bei dem Treffen in Berlin um eine Art von eindringlicher Orientierungshilfe für manche renitente Westbalkanpolitiker handeln", sagt der Politologe Dusan Reljic von der Stiftung Wissenschaft und Politik dem SPIEGEL. Die Angst vor einem Präzedenzfall durch neue Grenzänderungen auf dem Westbalkan sei vor allem in Deutschland sehr groß, so Reljic.

SPIEGEL ONLINE Der mutmaßlich geplante Gebietsaustausch

Auslöser der ethno-nationalistischen Debatten in der Region war vor einem Jahr der Versuch, den Kosovo-Konflikt radikal zu lösen: Der serbische Staatspräsident Aleksandar Vucic und sein kosovarischer Amtskollege Hashim Thaci hatten offenbar in Geheimverhandlungen vereinbart, einen Gebietsaustausch mit anschließender gegenseitiger Anerkennung als Lösungsmöglichkeit des Konflikts ins Gespräch zu bringen - obwohl sie dies öffentlich bis heute bestreiten. Die Idee beinhaltet, den mehrheitlich serbisch bewohnten Nordteil Kosovos an Serbien zu übergeben, während Kosovo das mehrheitlich albanisch bewohnte Presevo-Tal im Südwesten Serbiens erhalten würde.

In Serbien und Kosovo sorgt die Gebietstausch-Idee für heftige Kontroversen

Mit einer derartigen Konfliktlösung wollte Serbiens Präsident den Weg frei machen für eine schnellere EU-Integration seines Landes. Kosovos Staatsoberhaupt Thaci wiederum strebte an, sich als erfolgreicher Krisenmanager zu profilieren, um sein politisches Überleben zu sichern und eine Anklage vor dem Kosovo-Sondertribunal wegen Kriegsverbrechen abzuwenden.

In Serbien und Kosovo sorgt die Gebietstausch-Idee seither für heftige Kontroversen. Vucic hat nicht nur die wenig bedeutenden Oppositionsparteien gegen sich, sondern auch eine Mehrheit der serbischen Gesellschaft, die jegliche Kompromisse in der Kosovo-Frage ablehnt. In Kosovo wiederum steht Thaci weitgehend allein da - Regierung, Parlamentsparteien, der größte Teil der Kosovo-Albaner und selbst die meisten Kosovo-Serben sind gegen eine Teilung des Landes.

Obwohl sich auch nahezu alle erfahrenen Westbalkan-Diplomaten gegen die Gebietstausch-Idee aussprachen, wurde sie nach anfänglichem Zögern von der EU-Außenbeauftragten Frederica Mogherini, vom EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn, von Österreich, Ungarn und zuletzt auch von der Trump-Regierung unterstützt.

Diese Legitimation auf weltpolitischer Ebene beflügelte so manche Brandstifter auf dem Westbalkan. Der politische Führer der bosnischen Serben-Republik, Milorad Dodik, begrüßt die Idee, weil sie seinem Plan einer Abspaltung von Bosnien-Herzegowina entgegenkommt. Albaniens Regierungschef Edi Rama wiederum liebäugelt inzwischen offen mit der Idee eines Groß-Albaniens, das neben Kosovo auch Teile Mazedoniens umfassen könnte. Russland hat sich aus der Debatte bisher eher zurückgehalten, doch dem Präsidenten Wladimir Putin käme eine Grenzneuziehung mit Blick auf die Krim-Annexion sehr gelegen.

Ob Merkels und Macrons "Orientierungshilfe" allerdings irgendetwas bewirkt, ist nach Ansicht vieler Balkan-Experten fraglich. "Seit geraumer Zeit", so Dusan Reljic, "haben weder gutes Zureden noch Druck von der EU und aus den EU-Hauptstädten Bewegung in die festgefahrenen Verhältnisse zwischen Belgrad und Pristina sowie in Bosnien-Herzegowina gebracht."