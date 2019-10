In Katalonien haben wieder Zehntausende Demonstranten gegen die Gerichtsurteile für neun Separatistenführer protestiert. In Barcelona kam es - wie bereits am Montag - zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Die teils vermummten Demonstranten versuchten, die Absperrung vor der Vertretung der spanischen Zentralregierung zu überwinden. Einige beschimpften die Einsatzkräfte und bewarfen sie mit Flaschen, Farbbeuteln und Feuerwerkskörpern. Zuvor hatten Aktivisten bereits mehrere Straßen und einen Bahnhof blockiert.

En Barcelona los manifestantes están dando patadas para apartar las vallas que los separan del cordón policial. Han conseguido tirar algunas y la situación se va poniendo más tensa por momentos.



Te lo contamos minuto a minuto en: https://t.co/MzLwS5ZYGY pic.twitter.com/45gSRMRM9t — 24h (@24h_tve) October 15, 2019

Die Polizei setzte gegen die Demonstranten auch Schlagstöcke ein. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, mehrere Menschen seien durch Polizisten auch auf den Boden gedrückt worden. Ein Video des Nachrichtensenders "Canal 24h" zeigt, wie Polizisten einen Demonstranten aus der Menge ziehen.

DIRECTO | Cargas policiales en la concentración frente a la delegación del Gobierno en Barcelona https://t.co/45UiJHgqUe pic.twitter.com/UkUIIdPQvN — EL PAÍS (@el_pais) October 15, 2019

Ob und wie viele Menschen bei den erneuten Protesten verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt.

Demonstriert wurde auch in anderen katalanischen Städten. 9000 Menschen gingen jeweils in Girona und Taragona auf die Straße, dort blieben die Proteste aber zunächst friedlich, wie die Zeitung "Vanguardia" berichtete.

Zu den Kundgebungen hatten die zivilen Organisationen Katalanische Nationalversammlung (ANC) und Omnium Cultural aufgerufen, deren frühere Chefs ebenfalls auf der Anklagebank saßen und vom Obersten Gericht in Madrid zu jeweils neun Jahren Gefängnis verurteilt worden waren.

Das Gericht hatte am Montag Haftstrafen von bis zu 13 Jahren für neun Angeklagte wegen deren Rolle beim illegalen Abspaltungsreferendum vom 1. Oktober 2017 verhängt. Neben den Anführern von ANC und Omnium handelt es sich dabei um ehemalige Spitzenpolitiker der Regionalregierung. Alle saßen seit zwei Jahren in Untersuchungshaft. Medienberichten zufolge können die Verurteilten erst dann Vollzugslockerungen - also Freigang - bekommen, wenn sie ein Viertel der Haft verbüßt haben.