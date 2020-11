Eine Augenzeugin berichtet von der Explosion in Beirut Icon: Spiegel Plus »Ich stützte meine Nachbarin mit der einen Hand, in der anderen hielt ich ihre Finger«

Die Modemacherin Melanie Dagher saß mit einer Freundin auf dem Sofa in ihrer Beiruter Wohnung, als bis zu 2750 Tonnen Ammoniumnitrat die Innenstadt in Schutt und Asche legten. Hier erzählt sie, was dann geschah.