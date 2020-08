Hilfe für Beirut Mit Spürhunden und 15 Tonnen Equipment in den Libanon

Die Such- und Aufräumarbeiten nach den verheerenden Explosionen im Hafen von Beirut dauern an. Auch das deutsche THW schickt Helfer in den Libanon. Viele Menschen in der zerstörten Stadt sind verzweifelt.

Ein Video von Andreas Evelt