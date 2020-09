Opposition in Belarus EU-Diplomaten besuchen Nobelpreisträgerin, um sie vor Verschleppung zu schützen

Sie ist das letzte Führungsmitglied der Opposition, das in Minsk noch in Freiheit ist. Weil auch Swetlana Alexijewitsch bedroht wird, statten EU-Diplomaten der Literaturpreisträgerin Besuche ab - und schützen sie so.