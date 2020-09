Priesterprotest in Belarus "Die Mächtigen verletzen die Gesetze Gottes"

Katholische Gläubige beten in der "Kirche des heiligen Simon und der heiligen Helena" in Minsk. Dutzende hatten sich am 26. August in das Gotteshaus geflüchtet und waren von Omon-Einsatzkräften dort eingesperrt worden. Erzbischof Tadeusz Kondrusiewicz verurteilte die Aktion scharf.

Foto: Misha Friedman / Getty Images