Die mutige Frau von Minsk Icon: Spiegel Plus Urgroßmutter und Protest-Ikone

Nina Baginskaja ist 73 und demonstriert seit mehr als 20 Jahren gegen Präsident Lukaschenko. In diesem Herbst wurde sie zum Vorbild für Zehntausende. Was treibt sie an? Unser Reporter hat sie begleitet.

und Tatjana Tkatschowa (Fotos) Aus Minsk berichten Timofey Neshitov