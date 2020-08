Swetlana Tichanowskaja Belarussische Oppositionskandidatin nach Litauen ausgereist

Nach dem umstrittenen Sieg von Präsident Lukaschenko bei der Wahl in Belarus ist die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja in Litauen angekommen. Sie sei in Sicherheit, sagte der litauische Außenminister.