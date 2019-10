Regierungsbildung mit Hindernissen Typisch Belgien

Die erste Premierministerin in Belgiens Geschichte ist noch keine 24 Stunden im Amt, da fordert sie ihre eigene Ablösung, und zwar möglichst bald: "Ich bin dafür, schnell eine vollwertige Regierung auf die Beine zu stellen", sagt Sophie Wilmes am Montagvormittag.

Es ist der Morgen nach ihrer Ernennung durch den König, fünf Monate nach der Wahl in Belgien. Wilmes reicht es nicht, dass die beiden größten Parteien im Parlament offensichtlich nur generell miteinander reden. Nein: "Es muss konstruktiv gesprochen werden, es muss ein Projekt auf den Tisch gelegt werden, und es müssen andere Parteien einbezogen werden."

Wilmes selbst will nach eigenem Bekunden nur kurz regieren, die 44-jährige Liberale aus dem Brüsseler Stadtteil Ixelles ist ja auch nur Interims-Premierministerin. Erwählt wurde die vierfache Mutter von ihrem Vorgänger und Parteikollegen Charles Michel, der Anfang Dezember sein neues Amt als Präsident des Europäischen Rats antritt. Er ist wohl nicht unglücklich darüber, das belgische Politchaos endlich hinter sich lassen zu können.

Seit fast elf Monaten ist Belgien ohne eine handlungsfähige nationale Regierung. Vergangenen Dezember kündigte die flämisch-nationalistische N-VA, stärkste Kraft in Michels Vierparteienkoalition, das Bündnis auf. Die verbliebenen drei Parteien verloren bei der Wahl Ende Mai allesamt Stimmen, sie verfügen jetzt zusammen nur noch über gut ein Viertel der Mandate im Parlament. Trotzdem regieren sie immer noch, wenn auch kommissarisch. Weil sich die anderen Parteien im vielleicht komplexesten politischen System der Welt nicht auf eine neue Koalition einigen können.

Belgien, der Staat im Herzen Europas, Hauptsitz von EU und Nato, ist ein fast unregierbarer Staat geworden. Nicht nur, weil das Parlament in zwölf Fraktionen zersplittert ist. Sondern vor allem, weil der nicht endende Nationalitätenstreit zwischen Niederländisch sprechenden Flamen und frankophonen Wallonen das Land spaltet.

Und die Polarisierung geht weiter. Bei der jüngsten Wahl wählte Flandern rechts - und der französischsprachige Teil links. Während im Norden die rechtskonservative N-VA und der rechtsextreme Vlaams Belang zusammen fast 45 Prozent der Stimmen erlangten, lag im Süden die sozialistische Partei (PS) vorne, feierten Grüne und Marxisten massive Zuwächse. Nur die Linkssozialisten treten in beiden Teilen Belgiens als eine nationale Partei an; Christdemokraten, Sozialisten, Liberale und Grüne sind hingegen nach Sprache gespalten.

"N-VA und PS sind wie Feuer und Wasser"

Belgien bräuchte dringend eine neue Regierungskoalition, doch derzeit werden Reformen auf die lange Bank geschoben. Im Staatshaushalt klafft mittlerweile ein riesiges Loch, denn Mehrheiten im Parlament kriegt die Interimsregierung oft nur zusammen, wenn es darum geht, Geld auszugeben.

Theoretisch müssten sich die stärksten Parteien dies- und jenseits der Sprachgrenze längst zusammengesetzt und über ein Programm und die Postenverteilung verhandelt haben. Tatsächlich sind die Gespräche fünf Monate nach der Wahl noch immer ziemlich unverbindlich. "Ohne die N-VA und den PS geht es kaum", sagt Dirk Rochtus, Politikwissenschaftler der Katholischen Universität Leuven. Aber: "Diese beiden Parteien sind wie Feuer und Wasser."

Die N-VA strebt langfristig die flämische Unabhängigkeit an, sie fordert, Belgien zunächst zur Konföderation umzubauen, Finanztransfers vom reichen Flandern ins arme Wallonien zu verringern und die Wirtschaft zu liberalisieren. Die frankophonen Sozialisten wollen indes Belgien und den Nord-Süd-Geldstrom unbedingt erhalten - und den Wohlfahrtsstaat stärken. Öffentliche Zugeständnisse können sich weder die Nationalisten im Norden noch die Sozialisten im Süden leisten. Beide stehen unter enormen Druck ihrer Wählerschaft. Und die zieht es immer stärker zur Konkurrenz nach Rechts-, beziehungsweise Linksaußen.

Viele Bürger wissen aber auch nicht so genau, was sie wollen. In einer Umfrage der Zeitung "Le Soir" von Mitte September lehnten 50 Prozent eine Koalition von N-VA und PS ab. Rund zwei Drittel aber wollen auch keine Neuwahlen. Aus denen könnte nämlich der rechtsextreme Vlaams Belang als stärkste Kraft hervorgehen - und dann würde alles noch komplizierter.

Eines der komplexesten politische Systeme der Welt

Also müssten sich die demokratischen Parteien eigentlich doch noch zusammenraufen, um einen typisch belgischen Kompromiss zu suchen. "Man könnte sich auf dringliche Sachthemen konzentrieren", sagt Politologe Rochtus: "Verkehr, Migration, Finanzen, Umwelt." N-VA und PS haben als Unterhändler zwei ihrer erfahrensten Politiker ausgewählt, beide sind für ihre Kompromissfähigkeit bekannt.

Für die leidige Nationalitätenfrage könnte es eine Verfassungsreform geben. Sie wäre die siebte Veränderung des Staatsaufbaus seit 1970. Ihre sechs Vorgänger haben verhindert, dass Belgien auseinanderfällt, die Reformen haben aber auch eines der komplexesten politische Systeme der Welt erschaffen: mit drei Sprachgemeinschaften, drei Regionen, sechs unterschiedlichen Parlamenten - und einem Zuständigkeits-Wirrwarr, bei dem selbst viele Politiker nicht mehr durchblicken.

541 Tage lang dauerte die Regierungsbildung nach den Wahlen im Jahre 2010: Weltrekord für einen souveränen Staat. Niemand will derzeit ausschließen, dass die heutigen Akteure in Brüssel diese Marke nicht noch reißen. Selbst wenn sich N-VA und PS einigen sollten, bräuchten sie für eine Mehrheitskoalition weitere Partner, zum Beispiel die flämischen Sozialisten und die Liberalen. Letztere dürften dann den Regierungschef oder die Regierungschefin stellen. Denn ein flämischer Nationalist oder ein wallonischer Sozialist an der Spitze - das wäre für die Gegenseite ein No-Go.

Sophie Wilmes könnte also noch ziemlich lange auf ihrem neuen Posten bleiben: ob als Interims- oder als Kompromiss-Premierministerin. Beides wäre typisch Belgien.