Bergkarabach-Konflikt Armenien erhebt schwere Vorwürfe gegen Aserbaidschan und die Türkei

In Bergkarabach ist es in der Nacht zu schweren Angriffen auf die Hauptstadt Stepanakert gekommen. Armeniens Premier beschuldigt Aserbaidschan und die Türkei, den Völkermord an den Armeniern fortsetzen zu wollen.