Berühmte Bäckerei in Armenien Geteiltes Brot, geteiltes Leid

14.000 Brote am Tag: In Stepanakert, der Hauptstadt der umkämpften Region Bergkarabach, verteilte eine Bäckerei während des Kriegs kostenlos Brot – und wurde so zum Anlaufpunkt für die Bewohner.

und Anush Babajanyan (Fotos) Von Fiona Weber-Steinhaus