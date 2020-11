Nach dem Bergkarabach-Krieg Icon: Spiegel Plus "Mein Vaterland gibt es nicht mehr"

Roland Awakjan kämpfte in Bergkarabach - in einem Krieg, den Armenien nun verloren hat. Er ist einer von Zehntausenden, die ihre Heimat verließen. Was wird aus den Menschen nach dem Waffenstillstand?

und Thore Schröder , Moskau und Eriwan Von Christina Hebel