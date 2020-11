Bergkarabach nach dem verlorenen Krieg Icon: Spiegel Plus Reise durch ein Land, das sich auflöst

In Bergkarabach soll Russland den Frieden wahren, während die Aserbaidschaner einrücken. Tausende Armenier fliehen. Was nicht niet- und nagelfest ist, wird mitgenommen. Es fällt ja sonst alles an den Feind.

Eine Reportage von Christian Esch