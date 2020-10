Bergkarabach-Konflikt Russland, USA und Frankreich fordern Waffenruhe - Kritik von Erdoğan

Feuerpause und Friedensgespräche: In einem gemeinsamen Appell wenden sich die USA, Russland und Frankreich an die Konfliktparteien in Bergkarabach. Das stößt beim türkischen Präsidenten Erdoğan auf Empörung.