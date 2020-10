Bergkarabach-Konflikt "Jede Minute kann einer meiner Freunde sterben"

Ab Samstagmittag soll in Bergkarabach eine Feuerpause gelten, die Russland vermittelt hat. Aserbaidschan und Armenien bekämpfen sich in der Region seit Jahren. Junge Menschen in beiden Ländern kennen den Hass - den Krieg erleben sie zum ersten Mal.