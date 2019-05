23. demokratischer Kandidat New Yorks Bürgermeister will US-Präsident werden

New Yorks Bürgermeister steigt ins Rennen um die US-Präsidentschaft 2020 ein. In einem Video erklärte Bill de Blasio seine Kandidatur für die Demokraten. Das berichtet unter anderem die "New York Times". Der 58-Jährige gilt als Vertreter des linken Flügels.

Mit de Blasio wollen nun insgesamt 23 Kandidaten bei der nächsten Präsidentenwahl gegen Amtsinhaber Donald Trump antreten. Bis zum Beginn der Vorwahlen bei den Demokraten im Januar 2020 könnten sogar noch einige neue Namen hinzukommen.

"Donald Trump muss gestoppt werden", sagte de Blasio in dem dreiminütigen Video. Er wolle bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr antreten, da es "an der Zeit ist, die arbeitenden Menschen in den Vordergrund zu stellen". De Blasio ist seit 2014 Bürgermeister von New York. Auch Präsident Trump kommt aus der Metropole.

Zwar beginnen die Vorwahlen, bei denen die Demokraten ihren Kandidaten für die eigentliche Präsidentschaftswahl im November 2020 festlegen, erst in knapp einem Jahr. Aber der Wahlkampf läuft längst.

Auch der unabhängige Senator Bernie Sanders, der bereits 2016 bei den demokratischen Vorwahlen angetreten war und damals Hillary Clinton unterlag, will einen neuen Versuch starten.