Zweifel an Wahlergebnis Weiter Proteste in Bolivien - Auswärtiges Amt fordert Stichwahl

Der Ausgang der Präsidentschaftswahl in Bolivien bleibt höchst umstritten, auch in Deutschland gibt es Zweifel am offiziellen Ergebnis. Das Auswärtige Amt schloss sich mit einem Tweet den Forderungen der EU und der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) nach einer Stichwahl zwischen Präsident Evo Morales und dem Oppositionskandidaten Carlos Mesa an. Die Wahlkommission in La Paz hatte Amtsinhaber Morales am Donnerstag (Ortszeit) offiziell zum Sieger erklärt.

In La Paz gingen am Freitag erneut Oppositionsanhänger gegen den offiziellen Wahlausgang auf die Straße. Demonstranten errichteten Barrikaden. In Cochabamba im Zentrum des Landes gab es laut Berichten örtlicher Medien Zusammenstöße zwischen Morales-Anhängern und Regierungsgegnern.

Die bolivianische Gemeinde in Deutschland hat für das Wochenende Demonstrationen in Berlin, Hamburg, Köln, München und Frankfurt am Main für Demokratie und gegen Wahlbetrug angekündigt. Auch sie fordern eine Stichwahl.

In Bolivien wird seit Tagen über den Ausgang der Präsidentschaftswahl gestritten. Nach Auszählung von 99,9 Prozent der Stimmen gab die Wahlkommission am Donnerstag bekannt, Morales habe sich 47,1 der Stimmen gesichert. Sein Herausforderer Mesa kam demnach auf 36,5 Prozent.

Nach bolivianischem Wahlrecht benötigt der Sieger einer Präsidentschaftswahl in der ersten Wahlrunde entweder mehr als 50 Prozent der Stimmen oder mehr als 40 Prozent und mindestens zehn Punkte Abstand zum Zweitplatzierten. Genau dies hätte Morales dem offiziellen Ergebnis zufolge erreicht. Das Ergebnis wird international stark angezweifelt.

Das Vertrauen in den Wahlprozess müsse durch die einen zweiten Wahlgang wiederhergestellt werden, forderte das Auswärtige Amt. Die "demokratische Entscheidung des Volkes" müsse respektiert werden. Eine ähnlich lautende Erklärung hatte am Donnerstag eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini abgegeben. Auch die USA und zahlreiche südamerikanische Staaten riefen die Regierung in La Paz dazu auf, eine zweite Wahlrunde zu ermöglichen.

Zuspruch erhielt der seit 2006 regierende Morales von seinem venezolanischen Kollegen Nicolás Maduro. Er sprach am Freitag von einem "Putschversuch" in Bolivien und verurteilte die Proteste gegen das Wahlergebnis ebenso wie die gegen Morales erhobenen Vorwürfe des Wahlbetrugs.