Präsidentenwahl in Bolivien Amtsinhaber Morales führt - Stichwahl wahrscheinlich

In Bolivien wird es nach ersten vorläufigen Ergebnissen der Präsidentenwahl eine Stichwahl zwischen dem linken Staatschef Evo Morales und dem gemäßigt konservativen Bewerber Carlos Mesa geben. Morales führte nach Auszählung von 84 Prozent der Stimmen mit 45,3 Prozent, wie die Wahlkommission bekanntgab. Auf Mesa entfielen demnach 38,2 Prozent.

Für einen Sieg in der ersten Wahlrunde sind entweder eine absolute Mehrheit der Stimmen oder mindestens 40 Prozent mit zehn Prozentpunkten Vorsprung auf den nächsten Rivalen erforderlich.

Der 59-jährige Morales bewirbt sich für eine vierte Amtsperiode in Folge, er ist seit 2006 Staatschef. Bislang hatte Morales - der erste indigene Staatschef des südamerikanischen Landes - alle Präsidentschaftswahlen im ersten Wahlgang gewonnen. Am Sonntagabend gab er sich entsprechend siegessicher: Er gehe davon aus, dass ihm die Auszählung der Stimmen in ländlichen Regionen einen "historischen" Sieg bescheren werde.

Boliviens Verfassung verbietet eigentlich eine vierte Kandidatur. Morales hatte im Februar 2016 ein Referendum über eine Verfassungsänderung verloren - das oberste Wahlgericht genehmigte jedoch im Dezember 2018 seine Kandidatur.

Morales Konkurrent, der Journalist Mesa, war von 2003 bis 2005 Staatschef Boliviens. Ein möglicher Termin für eine Stichwahl wäre der 15. Dezember.