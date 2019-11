Bolivien nach der Flucht von Ex-Präsident Morales Ein Land liegt brach

23 Stacheldrähte müssen die Einwohner von Yacapani überwinden, wenn sie über die Brücke in ihre Stadt hinein- oder aus ihr hinauswollen. Die Brücke über den gleichnamigen Rio Yacapani ist seit Tagen fest unter der Kontrolle von Anhängern von Evo Morales, des Ex-Präsidenten, der nach den mutmaßlich manipulierten Wahlen am 20. Oktober ins Exil nach Mexiko geflogen ist.

Für die Bewohner ist das eine kleine Qual, nicht wenige bleiben mit ihren Kleidern oder Hosen in dem Drahtgewirr hängen. Außerdem haben die Demonstranten feste Uhrzeiten festgelegt. Nur in diesen Zeitfenstern dürfen die Menschen in die Kleinstadt zurückkommen oder diese verlassen.

Als eine verängstigte Frau an der Sperre in Tränen ausbricht, sagt eine der jungen Aktivistinnen: "Bitte verstehe uns, wir machen das, weil wir seit Tagen darauf warten, dass sie uns die Leiche eines Kameraden aushändigen." Andere Bewohner, die zu spät kommen, werden weggeschickt: "Ihr müsst lernen die festen Uhrzeiten zu respektieren", ruft einer aus der Gruppe.

Die festen Zugangszeiten sollen den Übergang sicherer machen, so sehen es zumindest die Aktivisten. Viele Menschen, die zum ersten Mal vor der Sperre stehen, haben Angst. Es heißt, Morales-Anhänger nehmen den Menschen die Handys weg und rauben sie aus, wenn sie nicht zum Unterstützerlager gehören. Doch davon ist vor Ort nichts zu sehen.

Tobias Käufer Die Polizei hat auf der blockierten Straße einen Verbindungsposten errichtet

Yacapani, rund zwei Autostunden von der Tropenmetropole Santa Cruz entfernt, liegt auf der strategisch wichtigen Verbindungsstraße Nummer vier nach Cochabamba. Hier treffen zwei Welten aufeinander: Das Departament Santa Cruz ist eine Hochburg der Opposition, aber schon ein paar Stunden weiter beginnt das Hochland, wo sich derzeit die Anhänger von Morales sammeln. Nun ist die Brücke dicht. Nichts geht mehr, politisch und im Verkehr.

Yacapani und auch ganz Bolivien droht der Stillstand. War es zuvor die Opposition, die mit einem Generalstreik weite Teile der Region lahmgelegt hat, ist es nun das Lager der ehemaligen Regierung, das auf Straßenblockaden setzt.

Die Gruppe, die die Brücke gekapert hat, besteht an diesem brütend heißen Nachmittag aus etwa 20, 30 überwiegend komplett vermummten jungen Bolivianerinnen und Bolivianern. Mit der Presse wollen sie erst einmal nicht reden, sagt die erste Emissärin, welche die Aktivisten zur Kontaktaufnahme über das Stacheldrahtgewirr entsenden. Der Grund: Zu schlechte Erfahrung mit den nationalen Medien, die falsch über die Krise in Bolivien informieren und Lügen verbreiten würden.

Tobias Käufer Brückenblockade mit Protesten gegen die neue Regierung in Yapacani

Dann aber beginnt eine der Bewohnerinnen von Yapacani zu sprechen, die mit ihrer Tochter zurück in die Kleinstadt will. "Das bolivianische Volk fordert den Rücktritt der nationalen Präsidentin", sagt Nely Lima mit fester Stimme. "Jeanine Áñez trampelt auf den Symbolen der indigenen Bevölkerung herum und diskriminiert. Diese Präsidentin befiehlt zu töten, zu massakrieren. Das ist nicht das, was das bolivianische Volk will", sagt Lima mit Blick auf die jüngsten Toten von Cochabamba.

Viele der jungen Aktivisten haben Angst - vor allem vor der Polizei, seit am Wochenende mindestens neun Menschen in Cochabamba, der viertgrößten Stadt des Landes, bei Ausschreitungen ums Leben kamen. Dafür machen sie die neue Regierung verantwortlich und zeigen selbst aufgenommene Videos, auf denen Gewalt gegen die Demonstranten zu sehen ist.

Dass die Armee Tage zuvor in martialischer Stärke auf der anderen Seite der Brücke auftauchte, hat die Situation nicht gerade entspannt. Inzwischen haben die Sicherheitskräfte abgerüstet, nur noch eine Handvoll Polizisten sitzt unter dem schattenspendenden Dach einer Zeltplane und beobachtet die Szenerie von der anderen Seite der Brücke aus sicherer Entfernung. Die Blockierer haben vier zentrale Forderungen:

Rücktritt der selbsternannten Präsidentin,

Freilassung der Verhafteten und Aushändigung der Leichen,

Respekt vor der Wiphala, der indigenen Flagge

und die Rückkehr von Evo Morales, sodass der Ex-Präsident seine Amtszeit zu Ende bringen kann.

Eine erneute Kandidatur von Morales fordern sie dagegen nicht. Es geht ihnen um einen respektvollen Abschied von Morales aus dem Amt. Er habe schließlich mit seinem Rücktritt die Hände zur Aufgabe erhoben, sei aber dann davon gejagt worden.

23 Tote, mehr als 700 Verletzte - und kein Ende in Sicht

Als einer dazwischenruft "Wir fordern den Kopf von Luis Camacho", dem Präsidenten des konservativen katholischen Bürgerkomitees "Pro Santa Cruz", wird er von den anderen zurechtgewiesen - das sei keine offizielle Forderung der Blockierer.

125 Kilometer weiter, in der Zentrale des oppositionsnahen Bürgerkomitees "Pro Santa Cruz", ist es Sprecher Mauricio Melgar wichtig, dass seine Organisation auch die fünf indigenen Völker der Region repräsentiert: "Sie sind Teil dieser Bewegung", sagt er.

Trotzdem musste Komitee-Präsident Luis Fernando Camacho vor wenigen Tagen eine Videobotschaft aufnehmen, in der er vorangegangene Attacken auf die Wiphala im Land verurteilt. Tatsächlich tauchten Videos im Netz auf, in denen Morales-Gegner die Fahne mit Füßen treten oder gar verbrennen. Es gibt allerdings auch Clips, auf denen Morales-Anhänger zu sehen sind, die das Gleiche mit der Fahne von Santa Cruz machen.

Gut einen Monat nach den umstrittenen Präsidentschaftswahlen stehen sich die beiden Lager unversöhnlich gegenüber. Wie es nun weiter geht in Yapacani und ganz Bolivien, ist völlig offen. Seit Ausbruch der Proteste gab es 23 Tote und mehr als 700 Verletzte.