Die bolivianische Justiz hat Haftbefehl gegen den aus dem Land geflüchteten früheren Staatschef Evo Morales erlassen. Morales solle wegen der Vorwürfe des "Terrorismus" und des Aufruhrs aufgegriffen und der Staatsanwaltschaft in La Paz übergeben werden, heißt es in dem Dokument vom Mittwoch.

Morales bezeichnete den Haftbefehl in einer Twitter-Botschaft als "illegal, unfair und verfassungswidrig". Er beteuerte, er sei deswegen nicht besorgt. Er wolle seinen "politischen und weltanschaulichen Kampf für ein freies und souveränes Bolivien" fortsetzen. Der 60-Jährige hält sich seit einigen Tagen in Argentinien auf.

Morales war Anfang November unter dem Druck wochenlanger Proteste gegen die von Manipulationsvorwürfen überschattete jüngste Präsidentschaftswahl zurückgetreten. Er flüchtete zunächst ins Exil nach Mexiko. Dort verbrachte Morales fast einen Monat, reiste dann nach Kuba weiter und traf schließlich in Argentinien ein. Der neue linksgerichtete Präsident von Argentinien, Alberto Fernández, betrachtet Morales als Opfer eines "Staatsstreichs".

Seit Morales' Rücktritt gab es immer wieder gewaltsame Proteste der Anhänger des Ex-Staatschefs, der 14 Jahre lang als erster indigener Präsident an der Spitze des südamerikanischen Landes stand. Dutzende Menschen wurden bei den Unruhen getötet.

Der argentinische Gastgeber stellt Bedingungen an Morales

Bereits zuvor war darüber spekuliert worden, dass sich Morales nach dem Regierungswechsel in Buenos Aires in Argentinien niederlassen will. Dort ist er näher an seinem Heimatland und kann sich vor der geplanten Neuwahl im kommenden Jahr besser mit seinen Anhängern von der linken Bewegung MAS abstimmen.

Allerdings stellt auch die neue argentinische Regierung Bedingungen an ihren prominenten Gast. "Wir wollen, dass Evo Morales sich dazu verpflichtet, sich in Argentinien nicht politisch zu äußern", sagte der Außenminister. Bislang tut der bolivianische Ex-Präsident seine Meinung zur Lage in seiner Heimat täglich mehrfach auf Twitter kund.