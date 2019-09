Churchill-Enkel "Johnson ist überhaupt nicht wie Churchill"

Vor Jahren verfasste Boris Johnson eine Biografie über Winston Churchill. Der legendäre britische Kriegspremier ist das Vorbild Johnsons, sein Held. Seitdem er selbst das Amt des Premierministers übernommen hat, versucht Johnson sich zunehmend als Wiedergänger Churchills zu inszenieren.

Der Enkel Churchills, Nicholas Soames, sieht allerdings keinerlei Ähnlichkeiten zwischen seinem Großvater und Johnson. "Boris Johnson ist überhaupt nicht wie Winston Churchill", sagte Soames der "Times".

Simon Dawson/ REUTERS Der Tory-Politiker Nicholas Soames wurde von Boris Johnson aus Fraktion verbannt

Sein Großvater sei von seinen Erfahrungen im Leben geprägt worden. "Boris Johnsons Erfahrung im Leben besteht daraus, eine Menge Lügen über die Europäische Union in Brüssel erzählt zu haben und dann Premierminister geworden zu sein". Er glaube, sein Großvater würde es nicht befürworten, die "außergewöhnliche Beziehung, die wir mit dieser großartigen Europäischen Union haben" aufzugeben, fügte Soames hinzu.

Soames war zusammen mit 20 anderen Tory-Abgeordneten am Dienstag von Johnson aus der Fraktion verbannt worden, weil er für ein Gesetz gestimmt hatte, das einen ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens am 31. Oktober verhindern soll. Das harsche Vorgehen Johnsons gegen seine innerparteilichen Kritiker war auf heftige Kritik gestoßen.

Brexit-Streit setzt Johnson unter Druck

Johnson gerät im Brexit-Streit zunehmend in die Defensive. Am Freitag verabschiedete das Oberhaus ein Gesetz, das einen ungeregelten EU-Austritt am 31. Oktober verhindern soll. Nun fehlt nur noch die Billigung des Gesetzes durch Königin Elizabeth II., damit es in Kraft treten kann. Damit wurde bislang am Montag gerechnet.

Johnson, der mit dem Versprechen angetreten war, das Land notfalls ohne Deal aus der Staatengemeinschaft zu führen, hatte sich mit allen Kräften gegen das Gesetz gestemmt. Es sieht eine Verschiebung des EU-Austrittsdatums vor, wenn nicht bis zum 19. Oktober ein Deal ratifiziert ist. Nun sucht er verzweifelt nach einer Möglichkeit, eine Neuwahl auszulösen, um das Gesetz vor dem 31. Oktober wieder rückgängig zu machen (mehr dazu lesen Sie in der aktuellen SPIEGEL-Titelgeschichte).

Am Montag will Johnson ein zweites Mal im Parlament über einen vorgezogenen Urnengang abstimmen lassen. Beim ersten Versuch war er krachend gescheitert.