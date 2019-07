Großbritanniens neuer Premier Mays Abgang, Johnsons Antritt

Boris Johnson hat es geschafft: Königin Elizabeth II. hat den Brexit-Hardliner zum neuen Premierminister Großbritanniens ernannt. Der frühere britische Außenminister hatte sich im Rennen um die May-Nachfolge in einem parteiinternen Votum gegen seinen Rivalen Jeremy Hunt durchgesetzt.

Kurz zuvor hatte Theresa May ihren Rücktritt eingereicht. Die Tory-Politikerin verabschiedete sich in einer kurzen Rede vor ihrem Amtssitz in der Downing Street 10 von den Briten. Dabei dankte sie besonders ihrem Ehemann Philip, der ihr stets beigestanden habe.

Im Parlament sagte May bei ihrem letzten Auftritt als Regierungschefin: "Ich bin sicher, dass unter den Frauen in diesem Haus heute eine künftige Premierministerin ist, vielleicht mehr als eine." Bislang hatte Großbritannien nur zwei Premierministerinnen - May und Margaret Thatcher. Die Abgeordneten applaudierten May lange im Stehen.

Johnson zollte May Tribut für ihre "Stärke und Geduld" - und ging in seiner ersten Rede unter anderem auf sein Lieblingsthema ein: den Brexit. Großbritannien werde die EU "ohne wenn und aber" am 31. Oktober verlassen, sagte Johnson. Obwohl die Zeit bis dahin kurz ist, versprach er, einen "neuen Deal" mit der EU zu vereinbaren, der die Chancen des Brexits maximiere. "Ich habe jedes Zutrauen, dass wir das in 99 Tagen schaffen", so Johnson.

DPA Johnson bei seiner Ankunft im Buckingham-Palast

Die EU lehnt eine Neuverhandlung des bereits mit May vereinbarten Austrittsabkommens allerdings strikt ab. Johnson machte Brüssel deshalb schon vorsorglich für ein Scheitern der Verhandlungen und einen chaotischen No-Deal-Brexit verantwortlich. Schließlich sei sie es, die weitere Verhandlungen verweigere. Unter diesen Umstände könnte Großbritannien "zum No-Deal-Brexit gezwungen sein", sagte Johnson.

Mehrere Minister treten zurück

Mehrere britische Minister traten unterdessen von ihren Posten zurück: Finanzminister Philip Hammond, Justizminister David Gauke und Entwicklungshilfeminister Rory Stewart. Die drei EU-freundlichen Tory-Politiker hatten diesen Schritt bereits in den vergangenen Tagen angekündigt, falls Johnson Premierminister werden sollte. Damit sind sie einem Rauswurf durch Johnson wohl zuvorgekommen. Auch Vizepremierminister David Lidington gab sein Amt auf.

Johnson plant Medienberichten zufolge eine größere Umbildung des Kabinetts, dem viele Brexit-Hardliner angehören sollen. Es wird erwartet, dass Johnson die Namen zumindest einiger der neuen Kabinettsmitglieder noch Mittwoch verkündet.

Nach einem Bericht der "Times" wird Ex-Entwicklungsministerin Priti Patel eine Schlüsselposition übernehmen: Sie soll Innenministerin werden. Patel war im November 2017 zurückgetreten, nachdem bekannt geworden war, dass sie sich ohne Absprache im Israel-Urlaub mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu getroffen hatte. Die 47-Jährige zählt zum rechten Tory-Flügel.

May hat drei Jahre lang das Land regiert. Nachdem sie drei Mal mit ihrem mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Abkommen im heillos zerstrittenen Parlament durchgefallen war, gab sie schließlich auf. Fraglich ist aber, wie lange ihr Nachfolger durchhält. Auch er kann nur mit einer hauchdünnen Mehrheit regieren.