+++ Newsblog zu Großbritannien +++ Johnson-Show oder Hunt-Überraschung?

In einem Klotz von einem Gebäude, dem Queen-Elizabeth-II.-Konferenzzentrum , nahe des britischen Unterhauses in London geben die britischen Konservativen ("Tories") ab circa 11: 45 Uhr bekannt, wer neuen Regierungschef Großbritanniens wird. Entschieden habe darüber die rund 160.000 Mitglieder der Tory-Partei in einer Urwahl. Boris Johnson , Ex-Journalist, Ex-Außenminister und Brexit-Vorkämpfer, hat wohl beste, sein Rivale Jeremy Hunt , bislang Außenminister, nur Außenseiter-Chancen. Einer von beiden wird Theresa May nachfolgen. 7/23/19 10:02 AM Reuters hat große Johnson-Momenten zusammengestellt, zur Feier des Tages... 7/23/19 9:17 AM Justizminister David Gauke und Finanzminister Philip Hammond haben schon angekündigt, nicht unter einem Premier Johnson arbeiten zu wollen. "Falls Johnson Premierminister wird, wird eine der Voraussetzungen für die Arbeit in seiner Regierung sein, dass man einen No-Deal-Brexit am 31. Oktober akzeptiert. Das kann ich nicht. " Foto: AFP 7/23/19 9:11 AM Nur einen Steinwurf entfernt vom Parlamentsgebäude in Westminster steht das Queen-Elizabeth-II-Konferenzzentrum in London 7/23/19 9:06 AM Im Sender BBC, eigentlich kühl und britisch, heißt es: Großbritannien stecke in der "schwersten Krise seit Ende des 2. Weltkriegs", sagt Rob Watson, der gerade live vom QE-II.-Center berichtet. Und damit müsse der neue Premier zurecht kommen. Auch die BBC-Analysten rechnen mit Boris Johnson. Was den Kollegen Watson umtreibt, und das gilt vermutlich für die meisten Briten: "Ist es Johnson wirklich ernst mit dem No-Deal-Brexit? Und was tut das Parlament?"