Presseschau zu Boris Johnsons Brexit-Plänen "Ein skrupelloser Regierungschef"

Großbritannien werde die EU "ohne wenn und aber" am 31. Oktober verlassen - so formulierte es Boris Johnson in seiner ersten Rede als Premier. Dieser Vorhaben treibt er voran, auch auf Kosten des Parlaments. Zwei Monate vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens hat Premierminister Boris Johnson dem Parlament in London eine Zwangspause bis zum 14. Oktober verordnet.

Mit dem Schritt will Johnson offenbar den angekündigten Plänen der Oppositionsparteien zuvorkommen. Sie wollen einen Brexit ohne Austrittsabkommen per Gesetz verhindern. Dafür wäre aber bei einer Parlamentspause kaum genug Zeit. Johnson besteht darauf, an dem vorgesehenen Austrittsdatum festzuhalten - mit oder ohne Abkommen.

Zahlreiche Parlamentarier protestierten gegen den Schritt, viele Bürger reagieren erzürnt. Scharfe Kritik kommt auch aus den Medien. Die Presseschau im Überblick:

"Ein grotesker Missbrauch des höchsten politischen Amtes"

Der liberale "Guardian" schreibt: "Die Vertagung des Parlaments ist ein königliches Vorrecht, das in der modernen Demokratie nur toleriert werden kann, wenn es sich dabei um einen zeremoniellen Akt handelt. Wenn ein Premierminister, der nicht einmal ein Mandat der Wählerschaft hat, auf diese Weise parteipolitische Ziele verfolgt, für die es im Unterhaus keine Mehrheit gibt, dann stellt dies einen grotesken Missbrauch des höchsten politischen Amtes dar.

Boris Johnson kapert Befugnisse, die symbolisch der Krone zustehen, und benutzt sie für einen Angriff auf seine Gegner im Parlament. Dass er dies tut, um einen harten Brexit durchzusetzen, ist für Pro-Europäer schmerzlich. Dass er überhaupt bereit ist, es zu tun, sollte jeden alarmieren, der die Traditionen der britischen Demokratie zu schätzen weiß."

Vudi Xhymshiti/AP Protest gegen Johnsons Pläne in London: "Verteidigt die Demokratie"

In der Londoner "Times" heißt es: "Die plausible Prämisse des Premierministers bestand darin, dass allein ein glaubwürdiges Engagement bei der Vorbereitung eines No-Deal-Brexit EU-Regierungschefs veranlassen wird, Zugeständnisse zu machen. Und tatsächlich gibt es zaghafte Anzeichen dafür, dass sie bereit sein könnten, sich ein wenig zu bewegen. Sie werden das jedoch nicht tun, wenn sie glauben, dass das Parlament einen Brexit verhindern oder dass Boris Johnson des Amtes enthoben werden könnte.

Der Schachzug des Premierministers zielte darauf ab, jeden Zweifel an der Entschlossenheit der Regierung zu beenden und jeden Gedanken daran zu vertreiben, dass Brüssel eine Seite des britischen politischen Establishments gegen die andere ausspielen könnte."

"Ein skrupelloser Regierungschef"

Die "Financial Times" schreibt: "Wenn Boris Johnsons Trick mit der Zwangspause für das Parlament Erfolg hat, verliert Großbritannien jedes Recht, andere Länder über demokratische Defizite zu belehren. Die Verfassungsregeln des Vereinigten Königreichs beruhten lange Zeit auf allgemein akzeptierten Gepflogenheiten. Es bestand dabei immer die Gefahr, dass ein skrupelloser Regierungschef diese Konventionen mit Füßen tritt. Das ist in der Neuzeit nicht geschehen - aber jetzt.

Abgeordnete müssen in der kommenden Woche ihre Chance ergreifen, den Willen des Unterhauses gegen den des Premierministers durchzusetzen. Der Moment, für den sie zusammenkommen, mag zu kurz für die Verabschiedung eines Gesetzes sein, das eine Verschiebung des EU-Austritts Großbritanniens fordert. Jene, die gegen einen No-Deal-Brexit sind, müssen aber nun ihre Differenzen überwinden und für ein Misstrauensvotum gegen die Regierung stimmen."

Die "Neue Zürcher Zeitung" kommentiert: "Er könnte nicht geradliniger und rücksichtsloser auf das eine Ziel zurasen: sein eigenes politisches Überleben zu sichern. Denn genau diesem Zweck dient der am Mittwoch angekündigte Plan des Premierministers, das Parlament für mehr als einen Monat zu schließen, kaum ist es nächste Woche aus der Sommerpause zurückgekehrt. Damit wird den Abgeordneten kaum mehr Zeit eingeräumt, um gesetzliche Maßnahmen gegen den von Johnson für Ende Oktober mit "koste es, was es wolle" angekündigten EU-Austritt zu erheben."

Im Video: "Es wird reichlich Zeit geben, den Brexit zu diskutieren"

Video LUDOVIC MARIN/ AFP

Die spanische Tageszeitung "El Mundo" schreibt: "Johnson fordert die Demokratie heraus. (...) Seine Entscheidung ist beispiellos. Mit seiner exzentrischen Art und ermuntert von Trump, der ihn dazu auffordert, mit der Union kurzen Prozess zu machen, treibt der neue Premier das Vereinigte Königreich Richtung Autokratie. (...)

Wir wissen noch nicht, ob dieses Manöver das Ende der erst vor kurzem gebildeten Regierung bedeuten wird. Aber wir wissen zwei Dinge: dass der harte Brexit ein soziales und wirtschaftliches Drama auslösen wird, dessen Konsequenzen den Hauptgeschädigten, den britischen Bürgern nämlich, vielleicht nicht bewusst sind. Und wir wissen auch, dass wenn man dem Populismus die Macht übergibt, nicht nur ein Land, sondern ein ganzer Kontinent die Zeche zahlen muss."

Die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" sieht Johnsons Schritt als "Kamikazemanöver". Weiter heißt es: Ein beispielloses Wagnis, das Boris Johnson da eingeht: Es könnte ihm am Ende den Brexit zu seinen Konditionen einbringen - oder aber dem empfindlichen konstitutionellen Gleichgewicht, auf das sich das Vereinigte Königreich stützt, einen Todesstoß versetzen.

Wahrscheinlich hatte Johnson keine andere Wahl. Die Oppositionsparteien hatten sich gerade noch auf den Versuch geeinigt, im Parlament einen möglichen No Deal zu blockieren - einen Brexit ohne Abkommen. Aber das hätte Boris den wichtigsten Hebel genommen, mit dem er auf die EU hätte Druck ausüben können, um sie von Nachverhandlungen über die Scheidungskonditionen zu überzeugen. Nun hat der britische Premier die Brücken hinter sich verbrannt. Jetzt kann Brüssel nicht mehr auf irgendwelche Hinterzimmermanöver der Opposition hoffen, es muss das Ganze ernst nehmen."