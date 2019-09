Neben seinem Ärger mit dem geplanten Brexit drohen dem britischen Premierminister Boris Johnson nun auch noch Strafermittlungen wegen eines mutmaßlichen Interessenkonflikts in seiner Zeit als Londoner Bürgermeister. Die Regionalregierung des Großraums London teilte am Freitag mit, sie habe die zuständige Behörde IOPC (Independent Office for Police Conduct) aufgefordert zu prüfen, ob es hinreichende Gründe für die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen Johnson gebe. Die IOPC bestätigte dies und erklärte, die Prüfung werde "Zeit brauchen".

Die Regionalregierung reagierte damit auf einen Bericht der "Sunday Times" von vergangenem Sonntag. Demnach erhielt die US-Unternehmerin Jennifer Arcuri während Johnsons Amtszeit als Bürgermeister insgesamt 126.000 Pfund (umgerechnet etwa 141.000 Euro) an öffentlichen Fördergeldern. Außerdem sei das Ex-Model wegen seiner freundschaftlichen Verbindungen zu Johnson bei Auslandsreisen des damaligen Bürgermeisters bevorzugt worden. Johnson hatte dieses Amt von 2008 bis 2016 inne.

Boris Johnson failed to declare a series of potential conflicts of interest over a close friendship with an American model turned technology entrepreneur during his time as London mayor https://t.co/XGR3Ky6KCj — The Sunday Times (@thesundaytimes) September 22, 2019

Arcuri habe Johnson drei Mal auf Auslandsreisen als Mitglied der Wirtschaftsdelegation begleitet, obwohl sie dafür nicht die offiziellen Voraussetzungen erfüllte, berichtete die "Sunday Times". Aus einem Fördertopf zur Ansiedlung ausländischer Unternehmen in Großbritannien bezog die US-Unternehmerin 2014 demnach 15.000 Pfund.

Weitere 100.000 Pfund aus einem Fördertopf für britische Unternehmen habe sie im selben Jahr erhalten, als ihr Unternehmen sich wieder in den USA angesiedelt habe. Diese Zahlung wurde aber später von der Regierung eingefroren. Die "Sunday Times" listet überdies auf, dass Arcuris Technologiefirma 2013 mit 10.000 Pfund an öffentlichen Geldern gefördert worden sei und 2014 mit weiteren 1500 Pfund.

Johnson und Arcuri wiesen jegliche Unregelmäßigkeiten zurück.

Zwei Tage nach Erscheinen des ersten "Times"-Berichts zu dem Fall wandte sich die sogenannte London Assembly, eine Art Stadtparlament, per Brief an Johnson. Zu den Aufgaben der Behörde gehört es, die Arbeit des Bürgermeisters zu überprüfen. In dem Schreiben an Johnson heißt es nun, man fordere ihn angesichts des Medienberichtes auf, mehrere Fragen zu klären. Er solle unter anderem jeden Kontakt auflisten, den er in seiner Zeit als Bürgermeister Londons zu Arcuri hatte, darunter persönlichen und professionellen. Er habe dafür 14 Tage Zeit.

Die "Irish Times" berichtet, Johnson habe sich bereit erklärt, auf die Fragen zu antworten. Die Behörden seien allerdings auf dem Holzweg.

Exclusive: Jennifer Arcuri won entrepreneur visa after being backed by Johnson https://t.co/gLu7L59p9K — The Guardian (@guardian) September 27, 2019

Der britische "Guardian" berichtete am Freitag, Arcuri habe ein begehrtes Unternehmervisum erhalten um in Großbritannien bleiben zu können - nachdem Johnson ihre Firma unterstützt hatte. So soll er auf den ersten Events der neuen Firma Reden gehalten und damit für einen Imageschub gesorgt haben.

Dem Bericht nach trafen sich Johnson und Arcuri erstmals im Jahr 2012. Sie sei damals für ein Studium nach Großbritannien gekommen. Im vergangenen Juni kehrte sie demnach zurück in die USA.

Für den britischen Premierminister kommen die Medienberichte zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Johnson steht derzeit wegen seines Brexit-Kurses und seiner Rhetorik massiv unter Druck (ein Interview mit dem Verfassungsrechtler Robert Hazell über die historische Krise in Westminister können Sie hier nachlesen).