Ministerrücktritte in Großbritannien Wer geht, wenn Boris Johnson kommt?

Die konservativen Tories wählen in Großbritannien einen neuen Parteivorsitzenden - der auch an der Spitze der Regierung auf Theresa May folgen wird. Als Favorit gilt der ehemalige Außenminister und Brexit-Hardliner Boris Johnson.

Falls sich Johnson bei der Wahl gegen Außenminister Jeremy Hunt durchsetzt, will er Großbritannien am 31. Oktober aus der Europäischen Union führen - "komme, was wolle". Mehrmals drohte er Brüssel schon mit einem Brexit ohne Abkommen.

Diese Haltung sorgt allerdings auch in seiner Partei und im Kabinett für Unmut. So kündigte der Justizminister David Gauke bereits seinen Rücktritt an, falls sich Johnson durchsetze. Er könne nicht mit einem Regierungschef zusammenarbeiten, der einen EU-Austritt ohne Vertrag verfolge, sagte Gauke der "Sunday Times". Ein ungeregelter Brexit sei eine nationale Demütigung. Der Minister sagte, er werde Theresa May sein Rücktrittsgesuch am Mittwoch überreichen, bevor er von ihrem Nachfolger gefeuert werde.

Rücktritt vor dem Rausschmiss

Ähnlich äußerte sich Finanzminister Philip Hammond: "Falls Johnson Premierminister wird, wird eine der Voraussetzungen für die Arbeit in seiner Regierung sein, dass man einen No-Deal-Brexit am 31. Oktober akzeptiert. Das kann ich nicht." Hammond sagte der "BBC", er sei sich sicher, dass er nicht entlassen werde - weil er vorher zurücktrete.

Die Briten rechnen mit weiteren Rücktritten. Genannt werden:

Wirtschaftsminister Greg Clark,

Entwicklungshilfeminister Rory Stewart.

Auch sie würden einer Entlassung durch Johnson mit dem Schritt wohl zuvorkommen.

Nicht nur Minister kündigen Widerstand an. Mehrere Tory-Parlamentarier überlegen laut "Sunday Times", sich den Liberaldemokraten anzuschließen. Die Regierung verfügt nur über eine Mehrheit von drei Stimmen.

Trotz des prominenten Widerspruchs gilt Johnson als haushoher Favorit im parteiinternen Rennen um das Amt des Tory- und damit auch des Regierungschefs. Viele Tories trauen ihm zu, enttäuschte Brexit-Wähler wieder ins Boot zu holen. Am Dienstag wird die Konservative Partei verkünden, für welchen Kandidaten - Johnson oder Hunt - sich ihre etwa 160.000 Mitglieder per Briefwahl entschieden haben.