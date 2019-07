Briefwahl der 160.000 Parteimitglieder Boris Johnson wird Tory-Chef - und neuer britischer Premier

Er galt als Favorit bei der Wahl des neuen Tory- und damit Regierungschefs: Nun hat Boris Johnson es geschafft. Er wird auf Theresa May folgen und damit der nächste Premierminister von Großbritannien.

Die etwa 160.000 Mitglieder der Konservativen Partei konnten per Briefwahl bis Montagabend ihre Stimme abgeben. 92.153 der Parteimitglieder stimmten für Johnson. Sein Gegner, der Außenminister Jeremy Hunt erhielt 46.656 Stimmen. In seiner Ansprache bedankte sich Johnson bei Theresa May für ihre Arbeit. Er betonte seinen Plan, den Brexit umzusetzen: "We're gonna get Brexit done!" ("Wir kriegen den Brexit geregelt") und den Vorsitzenden der Labour Partei Jeremy Corbyn schlagen. Außerdem will er das Land wieder einen.

Der Brexit-Hardliner Johnson will Großbritannien am 31. Oktober aus der Europäischen Union herausführen - notfalls auch ohne Abkommen. Ein solcher No Deal würde vermutlich vor allem für die Wirtschaft unangenehme Konsequenzen haben, da es zu einer Wiedereinführung von Zöllen kommen könnte. May war mit ihrem mit Brüssel ausgehandelten Abkommen drei Mal im Parlament krachend durchgefallen.

Am Mittwoch wird sich die amtierende Premierministerin ein letztes Mal den Fragen der Abgeordneten im Unterhaus stellen, danach wird sie formal ihren Rücktritt bei der Queen einreichen . Im Anschluss empfängt die Königin Mays Nachfolger.

Auch Johnson dürfte große Probleme haben, seine Brexit-Pläne durchzusetzen. Die Regierung verfügt nur über eine hauchdünne Mehrheit. Außerdem fällt seine Amtszeit mitten in einen gefährlichen Konflikt mit Iran. Teheran hat einen unter britischer Flagge fahrenden Öltanker in der Straße von Hormus festgesetzt. Die Meerenge ist für den Handel von großer Bedeutung.